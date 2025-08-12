Ключевые моменты:

Кирилл Буданов посетил позиции ГУР на Змеином и морских платформах;

Наградил бойцов «Спецподразделения Тимура» за мужество и профессионализм;

Провел стратегическое совещание с офицерами;

Почтил память погибших воинов.

В рамках поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами относительно дальнейших действий в рамках общей стратегии, а также наградил бойцов ГУР из «Спецподразделения Тимура» за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в Черном море.

Также почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

«Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру — сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил — только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается», — отметил Буданов.

Напомним, 30 июня 2022 года Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов остров Змеиный в Черном море. Деоккупация острова сорвала дерзкие планы агрессора лишить Украину статуса морского государства.

А в 2023 году бойцы ГУР вернули под контроль государства так называемые «вышки Бойко», которые находились под оккупацией россиян с 2015 года.

