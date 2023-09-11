Новости Одессы и Одесской области

В Черном море украинские спецназовцы провели уникальную операцию и захватили ценные трофеи (видео)

В Черном море украинские спецназовцы провели уникальную операцию и захватили ценные трофеи (видео)

Наши защитники смогли вернуть под контроль государства так называемые «вышки Бойко», которые находились под оккупацией россиян с 2015 года.

Наши защитники смогли вернуть под контроль государства так называемые «вышки Бойко», которые находились под оккупацией россиян с 2015 года.

Об очередном достижении нашей армии рассказали в ГУР МО 11 сентября.

«Вышки Бойко» – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. В разведке отметили, что с началом полномасштабного вторжения россия использовала объект в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины. Под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Сообщается, что во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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