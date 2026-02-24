Ключевые моменты:

До конца марта — начала апреля Россия ставит целью выйти на административные границы Донецкой области.

Планируется продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях.

Не отказываются от создания «буферной зоны» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

По словам чиновника, сейчас предпосылок для реализации масштабных планов нет.

Рассказ Дмитрия Палицы приводит телеграм-канал «Одесской жизни»:

— Планы его очевидны. Он ставит себе цель до конца марта — начала апреля выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях, — отметил Палиса.

Отдельно он обратил внимание на северное направление.

«Плюс — не оставляет намерений создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях», — добавил чиновник.

Одесса — в стратегическом расчете

Наибольший резонанс для южных регионов вызвало заявление о дальнейших намерениях РФ.

— При возможном успехе к концу года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы, — заявил заместитель руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент такие сценарии выглядят нереалистичными.

— Я не вижу на данный момент возможности реализации этих планов у противника, — подчеркнул Палиса.

Что это означает для Одессы

Одесса остается стратегическим портовым городом и ключевым элементом логистики юга. Именно поэтому она регулярно фигурирует в военных оценках как потенциальная цель агрессора.

Однако по оценке Офиса президента, сейчас у России нет достаточных ресурсов для реализации масштабного наступления на южном направлении.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

Ранее мы рассказывали о 24 февраля 2022 года: как Одесса и «Одесская жизнь» встретили войну.

Читайте также: