Следующая зима может стать еще сложнее

Эта зима была чрезвычайно сложной для Одессы и потому местные власти решили уже сейчас готовиться к осенне-зимнему сезону 2026/2027 годов.

Стоит отметить, что в Одессе разрабатывается План энергетической устойчивости для повышения автономности инфраструктуры во время обстрелов, охватывая электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализацию и транспорт.

По словам вицемера Александра Филатова, план создают совместно с учеными, комбинируя централизованные сети с децентрализованными опциями, где основой остается центральная поставка. Однако без резервов Одесса остается уязвимой. Соответственно, нужно достичь баланса, когда центральная система — основа, а резервные источники помогут пережить удары.

В общем, План энергетической стойкости включает в себя когенерационные установки, генераторы, солнечные станции и другие альтернативы. Добавим, что Одесса уже получила часть оборудования от партнеров, в частности, Германии и Японии через ПРООН. В планах завершить монтаж и запуск оборудования к новому отопительному сезону.

К слову, финансирование идет преимущественно из государственного и городского бюджетов, а также ведутся переговоры с ЕБРР о 35 млн. евро, из которых около 10 млн. — гранты.

По словам Филатова, следующая зима не станет легче, поэтому цель максимально децентрализовать систему и реализовать все до 1 сентября. Однако сначала документ должены согласовать, а уже потом его презентуют депутатам и обществу.

Состояние энергосистемы: что известно

Следует отметить, что энергосеть Украины функционирует под давлением из-за систематических ударов по энергетической инфраструктуре. По информации ДТЭК, все это заставляет прибегать к аварийным графикам отключений для стабилизации системы. Соответственно, продолжаются ремонты там, где безопасно, с импортом электричества и резервами. В общем ситуация контролируемая, но все зависит от потребления и новых повреждений.

Что касается Одесской области, то наш регион остается зоной высокого риска из-за хрупкости энергосети, с возможными локальными отключениями света из-за ремонтов, последствий обстрелов.

Напомним, что Чехия готова помочь Одессе, в частности, в восстановлении критической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, расширении медицинской и реабилитационной помощи. Кроме того, чешская сторона предоставит помощь переселенцам и коммунальным службам.