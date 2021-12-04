Мерзнущие Черёмушки и огромная новогодняя елка: новости Одессы за 3 декабря

Какими событиями запомнилась “Одесской жизни” пятница, 3 декабря 2021 года.
Застройка морских склонов продолжается. Возле одесского пляжа “Отрада” появится новострой в 5 этажей.
В Одессе на время закрывают улицу Житомирскую. Мы рассказывали, как там теперь будет ходить транспорт.
Вытеснит ли одесский электротранспорт городские маршрутки? – разбирался депутат горсовета и урбанист Петр Обухов.
А мы разбирались какие новые налоги ждут украинцев в 2022 году
Общественные активисты и одесские пожарники решили «напугать» школьников нарисованной сгоревшей комнатой
Также «Одесская жизнь» уделила внимание растущим ценам на продукты вматериале: Дорожает всё — что лучше купить к Новому году заранее?
В Одесской Опере пройдет премьера обновленной сказки «Изумрудный город», а у памятника Дюку военные Украины и Канады устроят флэшмоб
И двух недель не проездил новенький “Дунайский экспресс” из Одессы в Измаил, как его забросали камнями
Черемушки остались сегодня без отопления. «Одесская жизнь» разбиралась в причинах.
Но несмотря на все неприятности и трудности, город продолжает готовиться к Новому году: в Одессе уже установили 15-метровую живую елку в парке Шевченко.
А на Екатерининской у знаменитого одесского «Запорожца» случилось неожиданное новогоднее обновление и появился зверь-водитель
Также стало известно, что печь одесского крематория нуждается в ремонте и в Одессе временно не будет ходить трамвай №10
Читайте также: Старт “Большой реставрации”, бурлящий ремонт и зеркальный туалет: главные новости Одессы за 2 декабря