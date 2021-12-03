Первая пришла: в Одессе установили 15-метровую живую елку

«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла»… До праздника еще почти месяц. Мега-елка еще только украшается. Но зато уже крепко стоит. И из всех «известных» елок в городе ее установили первой.

Какая одесская елка поспешила стать первой в наступающем году?

Высота новогодней красотки — пятнадцать метров. Установлена она рядом с аттракционами (и за их счет, а не на средства бюджета города) на территории парка Шевченко.

Елочка уже полностью смонтирована из более чем 200 живых сосен, и сейчас ее украшают, а процесс этот непростой и долгий: такая мега-красавица требует к себе много внимания, труда и заботы.

Одесский Кинг-Конг пока не превратился в Санту

Верхушка елки украшена мега-снежинкой. Когда будут наступать сумерки, новогодняя красотка станет переливаться огоньками.

Все, кто проходит мимо, улыбаются, останавливаются, любуются: все-таки Новый год для многих самый любимый праздник.

Огромный Кинг-Конг, который установлен неподалеку и уже много лет встречает гостей, показался на фон елки маленьким.

Кстати, напомним, частенько его в эти предновогодние дни облачают в костюм Санта-Клауса. Пока он в своем обычном «прикиде».

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Фото Марии Котовой