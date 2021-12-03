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Печь одесского крематория нуждается в ремонте: из-за ковид работала без остановки

Печь одесского крематория нуждается в ремонте: из-за ковид работала без остановки

В системе госзакупок Прозорро одесские коммунальщики провели конкурс по поиску того, кто отремонтирует печь крематория. Выиграла фирма, приближенная к похоронному бюро «Анубис».

Печь крематория отремонтируют за 300 тысяч гривен

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Договор между КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания», которое отвечает за работу крематория, с ФЛП Евгением Поликарповым уже подписан.

Согласно документу, подрядчик обязан провести капремонт печи №2.

Стоимость работ — 300 тыс. гривен. В договоре сказано, что ремонт должны провести до конца декабря.

Как отмечает издание УСИ Онлайн, Евгений Поликарпов не первый раз получает подряды от мэрии Одессы. В основном его заказчиками выступали одесские кладбища. За 5 лет он заключил с ними 34 соглашения и заработал более 10 млн. грн.

Самого Евгения Поликарпова связывают с крупнейшим в Одессе похоронным бюро «Анубис», которое принадлежит Николаю Пеструеву.

Крематорий «устал» из-за коронавируса

Напомним, что в последнее время, на пике смертность в регионе от очередной волны коронавируса, крематорий работал без остановок на пределе своих возможностей.

А жители жилмассива Таирова и ЖК Радужный жаловались на черный густой дым и запах гари со стороны крематория, доставляющие им сильный дискомфорт.

На данный момент в Украине всего три работающих крематория, один из которых расположен в Одессе на Таировском кладбище.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, что печи одесского крематория дымят без остановки из-за высокой смертности от ковида.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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