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В Одессе не будет ходить на выходных трамвай №10 – в чем причина?

В Одессе не будет ходить на выходных трамвай №10 – в чем причина?

В Одессе по выходным временно не будет ходить трамвай №10. Кроме того, изменится схема движения маршрутного автобуса №121.

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Как сообщают в мэрии города, это связано с проведением работ по капитальному ремонту перекрестка улицы Шота Руставели с улицей Авиационной с ремонтом трамвайных путей на переезде.

Когда одесситам не ждать трамвай №10

Работа трамвайного маршрута №10 будет прекращена в выходные дни 4-5, 11-12 и 18-19 декабря 2021 года или до завершения ремонтных работ.

Как будет ходить маршрутка №121

Помимо этого, с 4 по 19 декабря 2021 года или до завершения работ будут внесены временные изменения в схему движения автобусного маршрута № 121.

Работа автобуса будет организована:

  • в направлении движения к ул. Сахарова – от ул. Бреуса на Люстдорфскую дорогу и далее по маршруту.

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Как сообщалось ранее, с 3 по 6 декабря 2021 года в Одессе закрывается движение транспорта по улице Житомирской. Это связано с проведением работ по замене рельсов и асфальтированию проезжей части в пределах железнодорожного переезда “Житомирского”.

Также напомним, что с 22 ноября по 29 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение автотранспорта по улице Осипова. Причина – ремонт магистрального водопровода. На это время изменили свои маршруты некоторые автобусы и троллейбус №3.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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