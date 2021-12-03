В Одессе забросали камнями новенький “Дунайский экспресс” (фото)

Неприятный инцидент произошел сегодня днем в Одессе с не так давно начавшим курсировать скоростным поездом Одесса – Измаил под названием “Дунайский экспресс”: состав атаковали неизвестные вандалы.

Как сообщает пресс-служба украинского перевозчика “Укрзалізниця”, видеорегистритор зафиксировал, как группа одесских подростков забросала абсолютно новый дизель-поезд камнями. Итог – разбитое окно входных дверей поезда.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. А сумма нанесенного вандалами ущерба уточняется.

О случившемся железнодорожники уже уведомили полицию.

“Укрзалізниця” возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесщины ждали многие годы”,

– добавили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, дизель-поезд отечественного производства Одесса – Измаил начал курсировать 20 ноября.

Кстати, отметим, что пассажирам “Дунайского экспресса” еще повезло, что ни в кого из них не угодили брошенные вандалами камни. А вот парень, который сел в одесский трамвай №15 на Слободке, едва не лишился глаза, когда неизвестные бросили в окно трамвая банку “Нутеллы”.

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Фото с Facebook-страницы компании “Укрзалізниця”