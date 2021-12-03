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В Одесской Опере – премьера обновленной сказки «Изумрудный город»

В Одесской Опере – премьера обновленной сказки «Изумрудный город»

В преддверии новогодних праздников, традиционно, Одесская Опера радует своих маленьких зрителей сказочными представлениями. Уже в субботу, 4 декабря, здесь для ребят и их родителей состоится премьера обновленной версии оперы-сказки «Изумрудный город».

Одесский оперный театр обновил старую постановку и перевел ее на украинский язык

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Впервые спектакль по любимой многими поколениями сказке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» был поставлен в Одесской опере в 2013 году. Сегодня театр решил обновить постановку и перевести ее на украинский язык.

По словам режиссера-постановщика спектакля Оксаны Тараненко, в новой версии сказочной оперы больше динамики, обновлены все музыкальные номера и диалоги.

В партитуре использована музыка из классических произведений Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Пьетро Масканьи, Джакомо Майербера, Вольфганга Амадея Моцарта, Джованни Паизиелло, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Энгельберта Хампердинка.

По мнению дирижера-постановщика спектакля Виталия Ковальчука, такие контрастные мелодии соответствуют контрастным персонажам сказочной оперы. А фантастические герои познакомят малышей с бессмертной музыкой. Ведь публику надо воспитывать с детства – это будущее театра.

Юные артисты Одесской Оперы работают по-взрослому

Главные роли в спектакле – девочки Элли и ее собачки Тотошки – поручены юным вокалистам детского хора «Жемчужины Одессы». А малыши из музыкального коллектива «Зернышки» исполняют хоровые партии и участвуют в массовых сценах.

Одесская Опера, юные артисты

Задача перед юными артистами стоит непростая: им приходится петь сложную «взрослую» музыку. И, к тому же, как настоящим актерам – в течение двух часов играть и танцевать на сцене.

А взрослым исполнителям надо не просто спеть свои партии, но и сыграть так, чтобы в их героев поверили маленькие зрители.

В репертуаре юных вокалистов есть еще один спектакль, поставленный на сцене Одесской оперы – «Белоснежка и семь гномов». Участвуют ребята и в постановках для взрослых.

Что готовит Одесская Опера в январе?

Премьерные спектакли ожидают поклонников Одесской оперы и в январе: балет «Шахерезада» на музыку Н. Римского-Корсакова и мировая премьера оперы «Катерина» современного украинского композитора Александра Родина на сюжет поэмы Тараса Шевченко. Для детей театр планирует поставить оперу-сказку «Дюймовочка» на музыку композитора Юрия Шевченко.

Напоминаем: премьера оперы для всей семьи «Изумрудный город» состоится 4 декабря в 14:00. Следующие спектакли пройдут 11, 18 и 28 февраля в 12:00.

Как сообщалось, 17 ноября Одесский национальный академический театр оперы и балета снова распахнул свои двери для зрителей.

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Фото пресс-службы Одесской Оперы

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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