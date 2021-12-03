Вытеснит ли одесский электротранспорт городские маршрутки?

Одесское коммунальное предприятие (КП) “Одесгорэлектротранс” представило программу развития городского электротранспорта на 2022-2026 годы.
Между тем, по мнению главы транспортной комиссии, депутата Одесского горсовета, известного урбаниста Петра Обухова, с такой программой будет довольно сложно вытеснить городские маршрутки.
Своими мыслями депутат поделился на странице в Facebook.
Планы “Одесгорэлектротранса” на ближайшие 5 лет
Итак, что предлагают одесские электротранспортники? На заседании комиссии по транспорту КП представило следующий план:
- за кредитные деньги будут куплены 12 трехсекционных трамваев (в 2022 году) и 30 электробусов (в 2025-м);
- за бюджетные деньги планируется приобрести 10 сочлененных длинных троллейбусов, 5 троллейбусов с автономным ходом и 6 электробусов;
- еще три трехсекционных трамвая “Одиссей Макс” и 10 коротких “Одиссеев” будут созданы своими силами на предприятии;
- также в планах предприятия – полностью поменять трамвайные пути от ул. Одария до ул. Паустовского, чтобы трамвай “Север-Юг” мог двигаться быстрее.
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Как улучшить ситуацию с транспортом в Одессе: мнение главы транспортной комиссии
При этом, как отмечает Петр Обухов, сейчас в Одессе курсируют примерно 800-900 маршруток.
“Выходит, что за пять лет мы получим нового транспорта аналогичного вместимости примерно 130-150 маршруток”,
– подсчитал депутат.
По его словам, чтобы значительно улучшить ситуацию с транспортном, помимо закупки новых вагонов, нужно во многих местах обновить рельсы, чтобы трамваи могли двигаться быстрее, а в центре города рельсы необходимо выделить, чтобы трамваи не стояли в пробках. Кроме того, необходимо строить платформы-остановки, чтобы заходить и выходить пассажирам было быстрее и удобнее.
Однако на эти нужды в программе предусмотрели всего 29,9 млн грн, а этой суммы, отмечает депутат, хватит на ремонт всего 1 километра путей.
Как убрать маршрутки с одесских улиц?
Отвечая на этот вопрос, Петр Обухов представил два пути:
- Увеличить расходы бюджета на обновление путей и закупку вагонов:
“Можно даже взять на это кредит. Один троллейбус стоит около 5-6 млн грн. Трамвай стоит от 25 млн грн. За 2-3 миллиарда гривен можно было бы существенно изменить ситуацию в городе”.
- Внедрить электронный билет и перейти на оплату всех услуг по перевозке пассажиров – и в маршрутках, и в городском электротранспорте.
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“В этом случае деньги с пассажиров с помощью электронного билета собирает мэрия, а уже потом она расплачивается с частными перевозчиками за совершенные рейсы. Таким образом можно будет обязать перевозчиков закупить нормальные автобусы и заставить их ездить по графику, в том числе, и не в выгодное им время”,
– полагает Петр Обухов.