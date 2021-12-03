Вытеснит ли одесский электротранспорт городские маршрутки?

Одесское коммунальное предприятие (КП) “Одесгорэлектротранс” представило программу развития городского электротранспорта на 2022-2026 годы. Между тем, по мнению главы транспортной комиссии, депутата Одесского горсовета, известного урбаниста Петра Обухова, с такой программой будет довольно сложно вытеснить городские маршрутки. Своими мыслями депутат поделился на странице в Facebook.

Планы “Одесгорэлектротранса” на ближайшие 5 лет

Итак, что предлагают одесские электротранспортники? На заседании комиссии по транспорту КП представило следующий план:

за кредитные деньги будут куплены 12 трехсекционных трамваев (в 2022 году) и 30 электробусов (в 2025-м);

за бюджетные деньги планируется приобрести 10 сочлененных длинных троллейбусов, 5 троллейбусов с автономным ходом и 6 электробусов;

еще три трехсекционных трамвая “Одиссей Макс” и 10 коротких “Одиссеев” будут созданы своими силами на предприятии;

также в планах предприятия – полностью поменять трамвайные пути от ул. Одария до ул. Паустовского, чтобы трамвай “Север-Юг” мог двигаться быстрее.

Читайте также: Как обновится общественный электротранспорт Одессы в ближайшие 4 года

Как улучшить ситуацию с транспортом в Одессе: мнение главы транспортной комиссии

При этом, как отмечает Петр Обухов, сейчас в Одессе курсируют примерно 800-900 маршруток.

“Выходит, что за пять лет мы получим нового транспорта аналогичного вместимости примерно 130-150 маршруток”,

– подсчитал депутат.

По его словам, чтобы значительно улучшить ситуацию с транспортном, помимо закупки новых вагонов, нужно во многих местах обновить рельсы, чтобы трамваи могли двигаться быстрее, а в центре города рельсы необходимо выделить, чтобы трамваи не стояли в пробках. Кроме того, необходимо строить платформы-остановки, чтобы заходить и выходить пассажирам было быстрее и удобнее.

Однако на эти нужды в программе предусмотрели всего 29,9 млн грн, а этой суммы, отмечает депутат, хватит на ремонт всего 1 километра путей.

Как убрать маршрутки с одесских улиц?

Отвечая на этот вопрос, Петр Обухов представил два пути:

Увеличить расходы бюджета на обновление путей и закупку вагонов:

“Можно даже взять на это кредит. Один троллейбус стоит около 5-6 млн грн. Трамвай стоит от 25 млн грн. За 2-3 миллиарда гривен можно было бы существенно изменить ситуацию в городе”.

Внедрить электронный билет и перейти на оплату всех услуг по перевозке пассажиров – и в маршрутках, и в городском электротранспорте.

“В этом случае деньги с пассажиров с помощью электронного билета собирает мэрия, а уже потом она расплачивается с частными перевозчиками за совершенные рейсы. Таким образом можно будет обязать перевозчиков закупить нормальные автобусы и заставить их ездить по графику, в том числе, и не в выгодное им время”,

– полагает Петр Обухов.