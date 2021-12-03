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В Одессе украинские и канадские военные устроят флэшмоб у Дюка

В Одессе украинские и канадские военные устроят флэшмоб у Дюка

В воскресения 5 декабря украинские Вооруженные силы празднуют свое 30-летие. Этой дате и будет посвящен флешмоб.

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О том, что в Одессе возле памятника Дюку военные двух стран устроят необычное представление, сообщили в прессслужбе Южного Одесского территориального управления Нацгвардии Украины.

Свой флешмоб военный посвятят 30-летию Вооруженных сил Украины

Праздничный флешмоб, посвященный 30-летию Вооруженных Сил Украины с участием военнослужащих Национальной гвардии Украины совместно с курсантами Военной академии и представителями канадской операции «UNIFIER» пройдет 05 декабря в 10:00 на Приморском бульваре, возле памятника Дюку.

Во время мероприятия нацгвардейцы и курсанты выстроятся в символическую цифру «30» и под сопровождение духового оркестра воинской части 3012 НГУ исполнят «Марш новой армии» и Государственный Гимн Украины.

Посмотреть на флешмоб приглашаются все желающие.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как целую неделю в городе играли оркестры украинских и американсих военных моряков.

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А о видах социального обеспечения для ветеранов, читайте в материале — Льготы для участников боевых действий: кто и на что имеет право?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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