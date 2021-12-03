У знаменитого одесского «Запорожца» — неожиданное новогоднее обновление и зверь-водитель

Самый знаменитый одесский запорожец, он же — арт-обьъект, а именно —Луиджи (он же Луиджик), который уже много лет стоит «на приколе» на ул. Екатерининской, полностью готов ко встрече Нового года.

Арт-объект приготовил одесситам целую гору подарков

Об этом свидетельствует его не просто новое, а, скорее, несколько ошеломляющее новогоднее убранство, которое запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

Луиджик к наступающему Новому году решил порадовать прохожих целой кучей подарков. Подарки прекрасно упакованы, еле вмещаются, и впечатление такое, что над запорожцем появилась целая позитивная гора.

Ну а чтобы все это развезти, нужен опытный водитель. Появился у Луиджика и такой персонаж. Настоящий зверь-водитель в образе улыбающегося медвежонка.

Мишка пока только готовится к работе, отдыхает себе на пассажирском сиденье и улыбается каждому проходящему: вот, мол, видите, сколько приятных сюрпризов ждет вас в наступающем году.

Немного об истории знаменитого одесского запорожца Луиджи

Напомним, Луиджи — один из самых почтенных арт-объектов Одессы. Он проживает у ресторана Tavernetta. Известен многими приключениями и страстью к «переодеванию». Под его капотом можно было увидеть и дрова, и винные бутылки, он трудится то клумбой, то баром.

Во что бы не «переодевался» наш запорожец, он всегда пребывает в позитиве. Даже когда ему в прошлом году сшили мега-маску, все равно оставалось ощущение, что он улыбается.

Перед Новым годом Луиджи всегда готов к приключениям, однажды даже «превратился» в Фиат.

Ну а как выглядел Луиджи в разные годы и в разные времена, читайте (и сморите подборки фотографий) в материалах «Одесской жизни»:

Фото Марии Котовой