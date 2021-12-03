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Пятиэтажка вместо паркинга: возле одесского пляжа “Отрада” появится новострой (фото)

Пятиэтажка вместо паркинга: возле одесского пляжа “Отрада” появится новострой (фото)

В Одессе собираются возвести пятиэтажное “административное здание” в районе пляжа “Отрада”на месте двухуровневого паркинга. Предположительно, это будет отель.

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Разрешение на такую “реконструкцию” компания “Ремус-С”, которой принадлежит объект, получила 19 ноября. Его со второй попытки выдала недавно созданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Интересно, что первоначально ГИАГ отказала застройщику, объяснив это тем, что целевое назначение земельного участка – “для эксплуатации и обслуживания нежилого здания паркинга”. Но позже ведомство все же санкционировало работы.

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Как отмечает “Думская”, основанием для этого стали градостроительные условия и ограничения, которые фирма якобы оформила летом прошлого года в муниципальном департаменте архитектуры. Правда, этот документ почему-то не был обнародован в реестрах.

Общая площадь помещений будущего “админздания” – 16,5 тыс. кв. м.

Отметим, что эта история тянется уже больше 10-ти лет. В 2010 году некое ООО “Кинкан”, не имея никаких разрешительных документов, соорудило паркинг в зеленой зоне. Потом в невероятно короткий срок фирма узаконила сооружение в хозяйственном и апелляционном судах, а в 2011 году продала его фирме “Ремус-С”.

Отрада, паркинг2

Позже Верховный суд завернул иск прокуратуры и подтвердил, что новый владелец ничего не нарушал. А после такого решения Одесская мэрия признала право застройщика на эту землю. И теперь Госинспекция архитектуры и градостроительства дала “добро” на реконструкцию.

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Показательно, что и “Кинкан”, и “Ремус-С” являются фирмами-партнерами главного фигуранта так называемого “одесского дела” – бизнесмена Владимира Галантерника, который сейчас в связи со следствием находится за границей.

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Фото УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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