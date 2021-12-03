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Черемушки остались без отопления: когда включат и в чем причина

Черемушки остались без отопления: когда включат и в чем причина

3 декабря часть жителей Черемущек, кто получает тепло от ТЭЦ «Чубаевка», остались без тепла. На предприятии объясняют остановку подачи тепла профилактическими работами и обещают к вечеру отопление включить.

Нет отопления на Черемушках

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3 декабря жители одесского микрорайона Черемушки и прилегающих улиц были обеспокоены отсутствием тепла в радиаторах.

Некоторые нашли ответ на вопрос, почему нет отопления и когда его включат в домовых чатах, там, где местная администрация озаботилась объяснить людям, что происходит.

Когда включат тепло на Черемушках

Жители таких домов получили предупреждения такого характера:

Уважаемые жильцы дома!

Завтра, с 5.00 будет прекращено  отопление ТЭЦ Чубаевка (замена  задвижек )

А также обещание, что к вечеру тепло должно появиться.

Поэтому хочется успокоить жителей микрорайона, вечером 3 декабря на Черемушках снова включат отопление и в домах появится тепло.

Жители же домов, где ОСМД нет, вынуждены были самостоятельно разбираться, что происходит с отоплением.

Звонки в аварийные службы дали следующий результат:

Не беспокойтесь, аварии нет, на ТЕЦ проводится профилактика, к вечеру 3 декабря тепло будет.

Ну а если тепло не появится, советуем звонить на диспетчерские линии «Теплоснабжения города Одессы» по телефонам (048) 705-62-11, (048) 7056249.

Аварии на теплотрассах есть и будут

Проблемы с отплением в этом отопительном сезоне буквально преследуют одеситов. Порывы теплотрас происходят один за одним в самых разных местах.

Чаще всего это небольшие аварии, которые быстро ликвидируют, но бывают и крупные, когда ждать отопления горожанам приходится по несколько дней.

Последние примеры: ремонт и замена теплокоммуникаций на двух проспектах: Адмиральском и Александровском.

И ситуация с авариями на теплосетях врядли улучшится в ближайшее время. В «Теплоснабжении города Одессы» рассказали, что на замену всех изношенных труб необходимы 10 млрд грн и 10 лет времени.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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