Одесских школьников хотят напугать сгоревшей комнатой (фото)

В одесской пожарной части №6 спасатели совместно с общественниками готовят специальную комнату, имитирующую состояние жилья после пожара. Ее планируют показывать школьникам.

Как рассказал одесский общественник, создатель социальной платформы “Доброе дело” Анатолий Кавун, таким необычным образом детям не только хотят привить понимание о профессии пожарных и как следует вести себя в экстренных ситуациях, но и показать, как выглядят последствия пожара с тем, чтобы школьники понимали, к чему может привести неосторожное обращение с огнем и учились соблюдать правила противопожарной безопасности.

Визуализацией последствий пожара занимается одесский художник Игорь Матроскин.

В настоящее время стены уже раскрашены, а для усиления впечатления сюда еще добавят оплавленные игрушки, детскую кроватку, парту с книжками, кресло, телевизор и посуду.

“Как думаете? Детям зайдёт? ”,

– интересуется общественник.

Он также добавил, что возможно в ближайшее время здесь будут проводить выездные открытые уроки, о чем ведутся переговоры с департаментом образования одесской мэрии.

А вы как думаете – зайдет?..

“Одесская жизнь” о непридуманных пожарах:

Фото с Facebook-страницы Анатолия Кавуна