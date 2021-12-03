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Одесских школьников хотят напугать сгоревшей комнатой (фото)

Одесских школьников хотят напугать сгоревшей комнатой (фото)

В одесской пожарной части №6 спасатели совместно с общественниками готовят специальную комнату, имитирующую состояние жилья после пожара. Ее планируют показывать школьникам.

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Как рассказал одесский общественник, создатель социальной платформы “Доброе дело” Анатолий Кавун, таким необычным образом детям не только хотят привить понимание о профессии пожарных и как следует вести себя в экстренных ситуациях, но и показать, как выглядят последствия пожара с тем, чтобы школьники понимали, к чему может привести неосторожное обращение с огнем и учились соблюдать правила противопожарной безопасности.

Визуализацией последствий пожара занимается одесский художник Игорь Матроскин.

имитация комнаты после пожара2

В настоящее время стены уже раскрашены, а для усиления впечатления сюда еще добавят оплавленные игрушки, детскую кроватку, парту с книжками, кресло, телевизор и посуду.

имитация комнаты после пожара3

“Как думаете? Детям зайдёт? ”,

– интересуется общественник.

Он также добавил, что возможно в ближайшее время здесь будут проводить выездные открытые уроки, о чем ведутся переговоры с департаментом образования одесской мэрии.

А вы как думаете – зайдет?..

“Одесская жизнь” о непридуманных пожарах:

Фото с Facebook-страницы Анатолия Кавуна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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