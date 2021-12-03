В Одессе закрывают улицу Житомирскую: как будет ходить транспорт?

В Одессе в связи с временным закрытием для проезда улицы Житомирской вносятся изменения в схемы движения городского общественного транспорта.

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, изменения будут действовать с 20:00 3 декабря до 06:00 6 декабря 2021 года или до завершения работ.

Три одесские маршрутки будут три дня ходить иначе

В частности, маршрутки №201 и №202 будут курсировать:

в направлении движения к ул. Николая Аркаса – от ул. Столбовой на ул. Мельницкую, ул. Василия Стуса, ул. Столбовую, Дальницкое шоссе и далее по маршруту;

в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от Дальницкого шоссе на ул. Столбовую, ул. Василия Стуса, ул. Мельницкую, ул. Степную, ул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту.

Автобус №280 будет ходить:

в направлении движения к ул. Архитекторской – от Дальницкого шоссе на ул. Столбовую, ул. Василия Стуса, ул. Мельницкую, ул. Балковскую, ул. Корнюшина, ул. Святослава Рихтера и далее по маршруту;

в направлении движения к кладбищу “Западному” – от ул. Святослава Рихтера на ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую, ул. Василия Стуса, ул. Столбовую, Дальницкое шоссе и далее по маршруту.

Напомним, с 3 по 6 декабря 2021 года в Одессе закрывается движение транспорта по улице Житомирской. Это связано с проведением работ по замене рельсов и асфальтированию проезжей части в пределах железнодорожного переезда “Житомирского”.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета