Новости Одессы и Одесской области

Старт “Большой реставрации”, бурлящий ремонт и зеркальный туалет: главные новости Одессы за 2 декабря

Старт “Большой реставрации”, бурлящий ремонт и зеркальный туалет: главные новости Одессы за 2 декабря

Абонплата за отопление, филармония за забором, “исчезнувшая” торговля на Преображенской и необычный туалет… Этими и не только событиями запомнился “Одесской жизни” четверг, 2 декабря 2021 года.

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Впрочем, обо всем по порядку.

Вместе с ноябрьскими счетами за отопление одесситам придется оплатить еще абонентскую плату. В дальнейшем этот платеж станет ежемесячным. Но и это не все: в городе проведут общественные слушания по тарифам на тепло. А это значит что? Скорее всего, их пересмотрят в сторону увеличения.

На строительный забор, которым обнесли недавно Одесскую Филармонию, рабочие принялись усердно клеить плакаты с надписью: “Большая реставрация”. А это значит что? Что капитальный ремонт этого культурного заведения таки да, начался.

В Одессе возникла необходимость в дополнительных работах в рамках разработки проекта по реконструкции Ивановского моста. Уже и тендер на 2,5 миллиона объявили. А это значит что? Что много денег не бывает?

Участок улицы Преображенской у Привоза становится все более неузнаваемым. Здесь появились новые рельсы, исчезла “вечная” торговля, есть и другие перемены… А это значит что? Надеемся, что прежней “клоаке” здесь впредь не бывать.

Бурлящий участок улицы Екатерининской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда все еще преображается: здесь вовсю “бурлят” дорожные работы. А это значит что? Проходя мимо этого места, внимательно смотрите под ноги.

С 3 по 6 декабря 2021 года в Одессе закрывается движение на улице Житомирской. А это значит что? Что кому-то придется потерпеть временные неудобства.

Из Одессы запускают авиарейс в Карпаты и второй поезд в Польшу. А это значит что? Что можно смело планировать новогодние путешествия!

В городе Южном вскоре откроют общественный туалет, да не обычный, а с зеркальным фасадом. А уж что это значит, решайте сами.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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