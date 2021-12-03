Дорожает всё: что лучше купить к Новому году заранее?

Новый год — любимейший праздник для большинства из нас. И встретить его по традиции надо за богато убранным столом — чтобы весь наступивший год жить в достатке.

Учитывая ставшие, к сожалению, тоже традиционными скачки цен на продукты, позаботиться о праздничном новогоднем столе стоит заранее.

Ноябрьский скачок цен

В ноябре в Украине в очередной раз «скаканули» цены на продукты питания. И связано подорожание не только с инфляцией и предпраздничным ажиотажем, но и с резким ростом цен на энергоносители. Ведь предприятия вынуждены платить за газ и электроэнергию по рыночной стоимости.

Подорожало мясо. Скачок цен на этот продукт эксперты объясняют дефицитом кормов и сокращением поголовья скота.По сравнению с прошлым годом больше всего выросла стоимость свинины, говядины и куриного филе.

Стало дороже и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 гривен за килограмм, на рынках — от 135 гривен. Так что, прогнозируют эксперты, продукт этот может превратиться в деликатес.

Выросла в цене бакалея. Килограмм гречки, например, стоит теперь от 45 до 50 гривен.

Хлеб также бьет ценовые рекорды — производителям приходится повышать ценники, чтобы оплачивать счета за энергоносители и продукты, необходимые для хлебопечения. И до конца года, утверждают эксперты, хлебобулочные изделия могут подорожать на 10%. Это в лучшем случае. А с нового года вполне возможен новый виток цен.

Подорожание энергоресурсов повлияло и на стоимость макаронных изделий. Еще одна причина роста цен — дефицит муки. Урожай зерновых в этом году был хороший. Но большую часть зерна отправили на экспорт.

Подскочили в цене и некоторые овощи: капуста, кабачки, огурцы, картофель, морковь, лук. А вот помидоры до сих пор относительно недорогие.

В одесских супермаркетах подорожали яйца, молоко, сахар и подсолнечное масло. Кстати, в Украине, подсолнечное масло — одно из самых дорогих в мире. И по росту стоимости стало рекордсменом.

Что подорожает к праздникам?

А к Новому году, считают аналитики, цены на популярные продукты для праздничного застолья поднимутся в стране еще на 5-15%.

В первую очередь подорожают мясо, майонез, яйца, овощи и фрукты. Более резкий скачок цен возможен в случае сильного ажиотажа, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров. А после новогодних праздников цены на них понизятся, но, к сожалению, незначительно.

Более серьезное подорожание коснется не только традиционных «новогодних» продуктов. В 2022 году из-за роста цены на газ значительно дороже придется платить за сахар, мясо, подсолнечное масло. А стоимость хлеба, согласно расчетам специалистов, будет увеличиваться ежемесячно на 2%. К тому же, предупреждают пекари, если ситуация с ценами на газ не изменится, хлеб станет не только более дорогим, но и менее качественным. Чтобы не «прогореть», производителям придется использовать муку более низкого качества.

На алкоголь, по прогнозу украинских виноделов, в новогодние праздники резкого роста цен не ожидается. А вот в новом, 2022 году ликеро-водочная продукция и литр пива, содержащего 8% спирта, могут подорожать примерно на две гривни.

В общем, со спиртным, вероятно, проблем не будет. А вот яйцами, мясом и картошкой к новогодним праздникам следует запастись. И следите за новогодними акциями в супермаркетах!

Фото: Мария Котова

Ранее мы рассказывали о том, почему в Украине цены на подсолнечное масло выше, чем в Европе.