Ключевые моменты

Отношения с Олегом Кипером Труханов назвал «рабочими», подчеркнув, что у них нет конфликта, а есть только конструктивная дискуссия. «Может, он на меня накричал, а я на него. Я адекватно реагирую на повышенные тона», — сказал он.

Что касается президента Зеленского, мэр отметил, что он не является оппозицией, а работает в интересах общины, которая его избрала.

Труханов был бы рад встретиться с президентом, но понимает, что у Зеленского есть своя программа во время визитов.

Геннадий Труханов об отношениях с областной и центральной властью

Текст Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспильному. Мэр откровенно ответил на вопросы о своих отношениях с представителями центральной власти и руководством области. Он заявил, что слухи о конфликте с главой Одесской ОГА Олегом Кипером не соответствуют действительности, и их отношения носят исключительно рабочий характер. Труханов подчеркнул:

– Каждый выражает свое мнение, часто аргументирует свою позицию«. Он осудил »народную забаву» ссор между местной и областной властью, отметив, что важно работать вместе на благо города.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом Владимиром Зеленским, Труханов предложил адресовать этот вопрос самому президенту. Он подчеркнул, что не считает себя оппозиционным политиком и работает в интересах громады Одессы, которая его избрала:

– Я избран громадой, я работаю на громаду.

Мэр также отметил, что поддерживает многие инициативы президента и правительства. Он предположил, что во время визитов в Одессу у Зеленского есть своя программа, поэтому они не всегда встречаются.

Труханов подытожил, что для него было бы честью просто поздравить президента как мэр города.

Также Геннадий Труханов откровенно рассказал о своих политических амбициях, заявив, что планирует снова баллотироваться на пост городского головы.

Читайте также: Мэр Одессы рассказал, как реагирует на воздушные тревоги дома и на работе