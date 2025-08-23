Для многих женщин в Одессе танец стал средством выживания и исцеления во время войны.

Это не просто хобби, а способ пережить утрату, справиться с тревогой и исцелить тело и душу.

Танцевально-двигательная терапия помогает женщинам преодолевать тревогу, депрессию и ПТСР.

Танец превращается в тихую терапию, которая незаметно « сшивает разорванные души », ведь он всегда говорит о жизни.

Танцевально-двигательная терапия: язык тела и души

Танцевально-двигательная терапия (DMT – Dance Movement Therapy) родилась еще в середине ХХ века благодаря Мариан Чейс. Она первой заметила, что танец может стать ключом к исцелению: в движении тело «высвобождает» пережитое, а психика получает шанс справиться с травмой.

Сегодня этот метод официально применяют в медицине и психологии. Танцетерапия помогает:

преодолевать тревогу, депрессию, ПТСР;

восстанавливать координацию и моторику после инсультов и травм;

поддерживать детей с особыми потребностями;

ветеранам – избавляться от телесных зажимов и возвращать чувство доверия.

И самое важное: здесь не нужны ни каблуки, ни сцена, ни годы подготовки. Танцевать может каждый. Потому что цель – свобода от боли, а не техника.

Это мой побег от всего мира: история Анны

Анне Федкевич 27 лет. Она из Херсона. Когда муж ушел добровольцем в ВСУ, жизнь сузилась до ожиданий, страхов и новостей с фронта. Добавилась болезнь свекрови, и Анна чувствовала: она больше не выдерживает.

«Мне срочно надо было чем-то заняться, – вспоминает девушка, – не только домом или работой. Душа кричала о другом. И я решила пойти на восточные танцы».

Сначала это было как вызов – попытка вырваться из тесного круга забот. Но очень быстро Анна поняла: это ее пространство силы.

«Танцы приносят мне максимальное удовольствие, – улыбается Анна, – Для меня это бегство от всего мира. Я забываю о тревоге, о войне, о бессонных ночах. Это время только для меня».

Три года спустя в ее шкафу собралось уже несколько сценических костюмов, на полках стоят кубки с конкурсов. Но самая большая победа – внутренняя.

«Я научилась жить в моменте. Когда выхожу на сцену, я чувствую, что живу на полную. А когда просто танцую для себя – понимаю, что еще способна быть счастливой».

Танец – это медитация в движении: объясняет тренерка

Алина Артемова преподает восточные танцы. Она видит, как за последние годы изменилась мотивация женщин, которые приходят к ней.

«Многие раньше стеснялись, откладывали на потом, – рассказывает тренер, – А война все изменила. Женщины поняли, что жизнь – одна, и откладывать уже невозможно».

Танец, по словам Алины, объединяет три составляющие: тело, эмоции и женскую красоту.

«На занятии женщина чувствует себя и сильной, и нежной, и красивой. Это своеобразная медитация в движении. Когда выходишь из зала — тело легкое, мысли чистые, сердце спокойное».

Она добавляет: во время войны танец стал своеобразным терапевтическим островком. «Для кого-то это первые шаги к уверенности, для кого-то – способ прожить потерю, а для кого-то – возвращение радости. В любом случае это всегда о жизни».

В танго мы создаем вселенную: школа Ирины Михайлюк

Ирина Михайлюк открыла в Одессе первую школу социального аргентинского танго.

«Здесь нет идеальных движений, – объясняет она, – Танго – о доверии, а не о технике. О способности слушать и чувствовать другого».

Кто-то из ее учеников пришел после развода, кто-то пережил потерю, кто-то просто искал тепла. И каждый находит свое.

«Когда мы становимся в пару, – говорит Ирина, – мы создаем маленькую вселенную. Там есть только музыка и двое. Это уникальное пространство, где можно отпустить боль и просто быть».

Танго стало нашим языком любви: история Ларисы

Волонтер Лариса Сердечная – семейный консультант, сказочница и преподаватель. Женщина не представляет своей жизни без танго. Для нее и мужа это не просто хобби, а способ держаться вместе.

«В танго видно все: доверяешь ли ты партнеру, умеешь ли слушать, есть ли уважение. Это как зеркало отношений», – признается Лариса.

Когда началась война, они перестали танцевать. Было тяжело, не до зала, не до музыки. Но возвращение на паркет стало переломным моментом.

«Мы поняли: если потеряем это – потеряем друг друга. Поэтому вернулись. И танго стало нашим языком любви. Мы снова научились встречаться взглядом, чувствовать друг друга. Это спасло наш брак».

Жизнь только начинается: история Галины

– Как и у каждого украинца, моя жизнь разделилась на «до» войны и «во время» войны, – рассказывает 48-летняя Галина Гульвас. – Изменилось все: личная жизнь, деятельность, место жительства. Во время войны я развелась после 28 лет брака. Осталась в Одессе. Начала заниматься фотографией. Начала путешествовать: подъем на Говерлу первого января, базовый лагерь Эвереста, путь Якова, путь Camino Podolico, вершины в Доломитах и прочее. Ощущение, что завтра тебя может не стать, активизировало жажду жизни. Больше всего мне не хватало театров и музеев. Поэтому я искала любую возможность культурного общения.

Одной из таких возможностей для Галины стали занятия танго.

– Это не просто изучение шагов в танго, это атмосфера и энергия Ирины. Это общение с людьми. Это поддержка, которая сейчас необходима и которая имеет лечебную и восстанавливающую силу. Общение – это рецепт от всех проблем. Танго – это язык тела. Танго помогает открыться, довериться партнеру, поверить. Танго – это уважение к партнеру. Танго для меня – это танготерапия. Приглашаю и тебя на танготерапию.

Танец как тихое исцеление

Не думайте, что танец – это просто ритмичные движения под музыку. Это и проживание разнообразных эмоций, высвобождение боли, поиски радости и веры в жизнь. Объятия в танго, пластика восточного танца, легкость импровизации – все это возвращает женщинам ощущение силы, целостности, красоты. Во время войны танец превращается в тихую терапию, незаметно сшивает разорванные души. Потому что танец всегда говорит о жизни.

