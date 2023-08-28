Стоп неадекватные тендеры: в Одессе прошел митинг возле мэрии (видео)

В Одессе сегодня, 28 августа, на Думской площади прошел митинг. Участники стояли с плакатами, на которых были разные лозунги. Но все сводилось к одному — сейчас бюджет должен быть максимально направлен на помощь военным.

Люди пришли утром к зданию мэрии с призывами остановить реконструкцию Киевского райсуда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен. А потратить деньги на дроны, для ЗСУ, аптечки с качественными турникетами.

Ранее Екатерина Ножевникова, директор благотворительного фонда “Корпорация монстров”, заявила, что выйдет на одиночный пикет, если тендер на ремонт суда не отменят.

Сегодня Ножевникова была не одна. Свой протест выразили еще одесситы, среди которых были волонтеры.

Протестующие выступили против выделения огромных сумм на то, что не является важным во время войны.

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