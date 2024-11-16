Новости Одессы и Одесской области

Чтобы не было страшных обстрелов: как одесситы призывали помогать ВСУ (фоторепортаж)

Чтобы не было страшных обстрелов: как одесситы призывали помогать ВСУ (фоторепортаж)

Ставшая традиционной акция протеста в центре Одессы, которая началась еще тогда, когда Биржевая площадь у здания одесской мэрии называлась Думской, продолжается по сей день: неравнодушные горожане не устают напоминать: нашей армии необходима помощь! Не стала исключением и сегодняшняя суббота, 16 ноября 2024 года.

«В нашей стране идет война! Неравнодушные одесситы призывали помогать ВСУ в первую очередь! Чтобы не было страшных обстрелов, разрушений, пожаров и пострадавших», – так прокомментировала сегодняшнюю акцию одна из ее постоянных участниц.

акция в Одессе 16 ноября 2024, участница

акция в Одессе 16 ноября 2024, плакаты

Больше подробностей, а также с какими лозунгами выходили на сегодняшний пикет одесситы – на наших фото:

акция в Одессе 16 ноября 2024, участница с флагом
акция в Одессе 16 ноября 2024, встреча
акция в Одессе 16 ноября 2024, требования
акция в Одессе 16 ноября 2024, самые неравнодушные
акция в Одессе 16 ноября 2024, участница с плакатом
акция в Одессе 16 ноября 2024, у мэрии
акция в Одессе 16 ноября 2024, минута молчания
акция в Одессе 16 ноября 2024, участники машут водителям

Как сообщала «Одесская жизнь», несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, им все же удалось достичь определенных успехов. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

акция в Одессе 16 ноября 2024, Преображенская

акция в Одессе 16 ноября 2024, девушка с плакатом

Читайте также: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

Фото Светланы Королевой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua