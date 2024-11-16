Чтобы не было страшных обстрелов: как одесситы призывали помогать ВСУ (фоторепортаж)

Ставшая традиционной акция протеста в центре Одессы, которая началась еще тогда, когда Биржевая площадь у здания одесской мэрии называлась Думской, продолжается по сей день: неравнодушные горожане не устают напоминать: нашей армии необходима помощь! Не стала исключением и сегодняшняя суббота, 16 ноября 2024 года.
«В нашей стране идет война! Неравнодушные одесситы призывали помогать ВСУ в первую очередь! Чтобы не было страшных обстрелов, разрушений, пожаров и пострадавших», – так прокомментировала сегодняшнюю акцию одна из ее постоянных участниц.
Больше подробностей, а также с какими лозунгами выходили на сегодняшний пикет одесситы – на наших фото:
Как сообщала «Одесская жизнь», несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, им все же удалось достичь определенных успехов. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.
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Фото Светланы Королевой