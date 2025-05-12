Участники держали плакаты с призывами к Международному комитету Красного Креста и фотографиями военнопленных. Символически завязав глаза лентой, они выразили протест против бездействия организации.

В ответ представители Красного Креста заявили, что их основная функция — помогать государству, но сбор данных о пропавших бойцах остаётся сложным и длительным процессом. Несмотря на попытки, найти информацию о каждом пленном невозможно, а доступ к сведениям ограничен.

“Это очень длительный и сложный процесс. Кроме того, мы нередко сталкиваемся с ограничениями в поиске информации, к сожалению, не все в наших силах», — отметил глава субделегации Красного Креста в Одессе Натаниэль Рис.

Согласно данным организации, при её содействии 13 тысяч семей получили известия о судьбе своих близких, однако часть украинских военных до сих пор остаётся в неопределённости. Красный Крест не подтвердил факт блокирования информации со стороны РФ, но подчеркнул важность соблюдения нейтралитета для дальнейшей работы.

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Фото — Української Служби Інформації.







