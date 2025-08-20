Ключевые моменты:

Мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесского райсовета Виталий Барвиненко готовы взять на поруки мэра Вилково Матвея Иванова, которого подозревают в содействии незаконной добыче песка на Дунае.

В конце июля 2025 года суд отправил Иванова под стражу с альтернативой внесения залога — 39 млн грн.

Барвиненко подтвердил факт подачи ходатайства и отметил, что ранее обращался в суд и по другим фигурантам дел, включая председателя Доброславской громады Людмилу Прокопечко.

Копии обращений про взятие на поруки мэра Вилково, оформленных на бланках Ассоциации городов Украины, ранее распространили в соцсетях.

Кроме Барвиненко, аналогичное ходатайство подавал мэр Одессы Геннадий Труханов. В комментарии изданию Інтент Барвиненко отметил, что обращался в суд не только по Иванову, но и по другим фигурантам громких дел — в частности, по председателю Доброславской громады Людмиле Прокопечко.

Напомним, в конце июля 2025 года суд отправил городского голову Вилково Матвея Иванова под стражу с возможностью внесения залога в размере 39 млн грн. По версии следствия, двое предпринимателей, занимающихся обслуживанием водного транспорта, организовали незаконную добычу песка для строительства частного терминала. За «покровительство» Иванову якобы платили.

В тот же период генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подозрениях в коррупционных правонарушениях восьми чиновникам Одесской области. Среди них — глава Доброславской громады Людмила Прокопечко, которую подозревают в нецелевом использовании 1 млн грн, и бывший руководитель местного управления образования, который причастен к растрате около 500 тыс. грн во время ремонта кровли учебного заведения.

Читайте также: Труханов хочет снова баллотироваться в мэры: «Я останусь в одесской политике»