Невероятный Доброслав: 17 парков, более 100 памятников и скульптур на площади 3,5 гектара

Розы против мусорников

Первое, на что обращаешь внимание в Доброславе — ни одного мусорника. Дело в том, что там, где когда-то собирались горы мусора разбиты скверы и парки. Людмила Прокопечко, председатель поселкового совета говорит, что сейчас места под новые проекты надо теперь очень хорошо искать, ведь таких проблемных мест почти не осталось. Благодаря такому подходу, зеленые зоны расположены не только в центре, вокруг зданий государственных органов, а по всему поселку.

Еще один секрет — здесь нет моря. Поэтому, чтобы привлечь внимание туристов, которые едут на Тилигульский лиман, Устричную ферму или в соседнюю громаду на развалины замка Курисов надо хорошо покреативить. Ведь мало просто разбить парки, надо наполнить их смыслом и жизнью. Именно так в 2017 году появился Японский сад с прудом и беседками, где проводят чайные церемонии или уютный Прованс, где подают кофе и круассаны.

Появиться собственному пляжу помешала война, ведь в центре Доброслава есть довольно большое озеро. За десятки лет оно заилилось и поросло камышом. Лет пять назад было решено привести его в порядок, разбить набережную, установить фонтаны, а на берегу обустроить пляж и водную станцию с аттракционами. Так, в 2020 году открыли первую очередь парка Дубай и часть набережной. К сожалению, ни фонтанов, ни пляжа не успели построить, но место с гигантскими фонарями, золотыми лошадьми, газонами и кафе, стало любимым местом отдыха не только молодежи.

Не просить, а зарабатывать

Пляж будет, обещает Людмила Прокопечко, но после Победы. Сейчас все деньги идут на армию — у громады забрали налог на доходы физических лиц. Таким образом, бюджет потерял 63% поступлений, а это для 16 тысячной общины очень существенно. Здесь нет крупных предприятий, именно поэтому доходы граждан, небольших предпринимателей и фермеров основной источник поступлений. Вот и пытаются перезапустить туризм, который два года тоже был на паузе. Измученные войной люди, нуждаются в отдыхе и перезагрузке, поэтому Доброслав, благодаря своему выгодному расположению понемногу завоевывает славу популярной туристической локации, где всегда есть что посмотреть.

— К сожалению, за все что мы делаем мы получаем благодарность только от людей, а от власти — только пинки. Я не знаю, почему так происходит, ведь все должно быть сбалансировано. За это время мы передали более 70 миллионов гривен и еженедельно предоставляем огромную волонтерскую помощь, это тоже десятки миллионов. Но мы не можем не думать, что громада должна жить, развиваться. А как пополнять бюджет, как зарабатывать, как потом помогать?

Среди проектов, которые ждут реализации — отель, Доброславская Ривьера, Розовая Феерия с рестораном и СПА. Каждый из них, не только туристический магнит, а прежде всего возможности для создания сотен рабочих мест и развития малого бизнеса, которому здесь обещают «зеленый свет».

— У нас нет прямого выхода на мощных инвесторов, на международных партнеров. Мы выходим, но это с такими препятствиями! Этот путь может быть намного короче, если в этом будет заинтересована власть района, области, Украины.

Поселок отчаянных садоводов

Прогуливаясь по городку, кажется, что здесь живут исключительно отчаянные садоводы, которые засаживают ароматными розами любой свободный клочок земли. Именно так выглядят скверик «Бабушкин дворик», парк «Влюбленных сердец» или разбитый в балке на окраине парк болгарской культуры «Тракия».

Всего на территории поселка, площадь которого чуть больше 3.5 га расположено 17 парков и скверов и несколько десятков памятников и скульптур. В 2018 году опыт создания парка «Лесная песня» вошел в пособие лучших практик местного самоуправления, а памятник Киборгам стал первым возведенным мемориалом на территории Одесской области.

Внутренний туризм возрождается?

В 2022 году поступления туристического сбора в Одесской области уменьшилось почти в семь раз. Об этом рассказала начальник управления туризма департамента физической культуры, спорта и туризма Одесской ОГА Анжелика Легеза. Но за четыре месяца текущего года поступления превысили показатели первого года войны.

С февраля 2022 до конца 2023 года было полностью заморожено финансирование мероприятий программы по развитию туризма. Не работали туристический сайт и мобильное приложение Одесской области.

— Сегодня департамент разработал проект программы развития туризма, рекреации и курортов на 2024-2026 год. Он уже прошел отдельные пункты согласования, но мы приглашаем всех присоединиться и внести еще свои предложения. На сегодня есть проблемы с финансированием, то есть мы видим своей основной задачей, наладить непосредственный контакт с регионом, получить предложения по реализации проектов и дальше объединить усилия в поисках донорских организаций с привлечением туристических агентств, инвестиционных компаний — рассказала Анжелика Легеза.

Как доехать до Доброслава