Ключевые моменты:

Валентина Чернова подозревают в дестабилизации ситуации в Одессе весной 2014 года.

По данным ГБР, экс-депутат по указаниям кураторов из РФ организовал митинг «Антимайдан» на Куликовом поле.

Чернову предъявлены обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

ГБР задержало бывшего депутата Одесского горсовета

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего депутата Одесского городского совета, который возглавлял Южный округ Координационного совета организаций российских соотечественников (КРОРС) — структуры, причастной к событиям, которые привели к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщает издание Интент и руководитель организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, речь идет о бывшем депутате Одесского городского совета Валентине Чернове.

По данным следствия, Чернов выполнял задания, полученные от российских кураторов, с целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Так, в феврале 2014 года он получил инструкции из России по дестабилизации ситуации в Одессе и начал действовать в составе «координационного совета» вместе с известными пророссийскими активистами.

Весной 2014 года Чернов получал информацию о планах захвата здания Одесского облсовета, передавал ее организаторам и занимался информационной поддержкой акций. Экс-депутат открыто призывал к референдуму об автономии Одесской области, «защите русскоязычных» и особому статусу русского языка.

В апреле–мае 2014 года он неоднократно встречался с представителями российской разведки, от которых получал указания по организации «пророссийских» движений. Именно члены его структуры участвовали в проведении митинга «Антимайдан» на Куликовом поле, где прозвучало обращение к Путину о вводе российских войск в Украину. Эти действия, по данным следствия, спровоцировали трагические события 2 мая 2014 года.

29 октября 2025 года ГБР сообщило Чернову о подозрении по статьям:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершённое группой лиц;

ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, Чернову грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Приморский суд Одессы заочно приговорил Дмитрия Фучеджи, который в 2014 году возглавлял милицию общественной безопасности в Одессе, к 15 годам лишения свободы.