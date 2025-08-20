Ключевые моменты:
- В Одессы на улице Костанди два американских стаффордширских терьеров набросились на семейную пару;
- В момент нападения женщина успела обезопасить ребёнка;
- Пострадавшие супруги получили множественные укушенные раны рук и ног, их госпитализировали.
- На владельца собак составлен админпротокол;
- Владельца собак привлекли по ч. 3 ст. 154 КУоАП — нарушение правил содержания животных.
- Ему грозит штраф до 3400 грн и возможная конфискация собак.
Инцидент произошел в конце прошлой недели вечером на улице Костанди, сообщили в полиции Одесской области. Когда 43-летний владелец выводил своих собак из двора частного дома, один из питомцев вырвался на улицу и атаковал 44-летнего прохожего. Пока хозяин пытался оттащить животное, на дорогу выбежал второй стаффордширский терьер и набросился на жену пострадавшего, которая в этот момент закрывала дверь автомобиля, посадив в салон ребёнка.
Мужчина и женщина получили множественные укушенные раны рук и ног и были госпитализированы. На следующий день супруги обратились в полицию с заявлением.
Правоохранители установили обстоятельства происшествия и составили на владельца собак админпротокол по ч. 3 ст. 154 КУоАП — нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей. Санкция статьи предусматривает штраф до 3400 грн и возможную конфискацию собак. Материалы направлены в суд.
Полиция напоминает владельцам собак об обязательных правилах: выгуливать питомцев в специально отведенных местах, использовать поводки и намордники для опасных пород, не оставлять животных без присмотра, а также обеспечивать надежные ограждения на частной территории. В случае нападения ответственность всегда несет хозяин.
