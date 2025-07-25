Ключевые моменты:

Незаконная добыча песка в порту «Усть-Дунайск» — более 7700 м³.

В схеме участвовал городской голова, обещанная должность — советник начальника порта.

Ущерб экологии — более 170 млн грн.

Подозрения по ст. 240 и 209 УК Украины, чиновнику — по ст. 27 и 240.

Мера пресечения — арест с залогом: 60 млн грн для организаторов, 39 млн грн для чиновника.

По данным Одесской областной прокуратуры и Генпрокуратуры, два предпринимателя и городской голова Вилково Матвей Иванов организовали работы в акватории морского порта «Усть-Дунайск» под видом дноуглубления, не имея разрешения на пользование недрами. В результате было извлечено более 7700 кубометров песка, который использовался для строительства частного мультимодального терминала в Измаильском районе.

Чтобы избежать вмешательства местных властей, организаторы вовлекли в схему чиновника, пообещав ему должность советника начальника порта. Он игнорировал нарушения и не реагировал на незаконную деятельность.

По оценке Государственной экологической инспекции, ущерб окружающей среде составил более 170 млн гривен. В ходе обысков изъяты спецтехника, бухгалтерские документы и цифровые носители с доказательствами преступления.

Участникам группы предъявлены подозрения по статьям о незаконной добыче полезных ископаемых и легализации преступных доходов. Городскому голове инкриминируется пособничество. Суд избрал меру пресечения — арест с возможностью залога 60 млн грн.

В отношении чиновника также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 39 млн гривен.

Напомним, вечером 23 июля недалеко от Вилково на мине подорвалось судно, выполняющее дноуглубительные работы. Погибло три человека.

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