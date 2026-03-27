Новый McDonald’s в центре Одессы: почему горожане против?

В центре Одессы, рядом с памятником Дюку де Ришелье, готовят к открытию ресторан сети McDonald’s. Об этом свидетельствует табличка, установленная недалеко от будущего заведения. Фото опубликовала активистка Анжелика Карапетян.

Новость вызвала активное обсуждение среди жителей города. Часть одесситов выступила резко против появления фастфуда в историческом центре. Они считают, что это может негативно повлиять на атмосферу Приморского бульвара и внешний вид одной из главных достопримечательностей города. Среди аргументов — возможный шум, поток транспорта для разгрузки, а также мусор и запахи.

Главный аргумент критиков — неуместность «забегаловки» в месте, которое должно ассоциироваться с музеями или книжными лавками. «Это как в Лувре открыть продажу хот-догов», — возмущаются одесситы в соцсетях.

Будет кому поддерживать историческое здание — аргументы «за»

Однако немалая часть горожан настроена оптимистично. Они указывают на то, что центр Одессы и так страдает от безвкусных вывесок и разрухи, а McDonald’s умеет деликатно вписывать свои заведения в историческую среду других мировых столиц.

Также звучит мнение, что в районе Приморского бульвара традиционно работали кафе и рестораны, поэтому появление нового заведения не является чем-то принципиально новым для этой части города.

На данный момент официальных комментариев о сроках открытия или деталях проекта нет, однако обсуждение в обществе продолжается.