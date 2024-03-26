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Бернардацци: его архитектурные шедевры украшают Одессу наравне с мировыми столицами

Бернардацци: его архитектурные шедевры украшают Одессу наравне с мировыми столицами

Александр Бернардацци – имя, без которого невозможно представить архитектурный облик Одессы. Его талант и мастерство подарили городу такие шедевры, как Оперный театр, Новая биржа и Масонский дом.

Потомок швейцарских мастеров, Бернардацци родился в Пятигорске в 1831 году. Получив образование в Санкт-Петербурге, он начал свою карьеру в Кишиневе, где занимал пост городского архитектора. После русско-турецкой войны Бернардацци переехал в Одессу, став ее главным зодчим.

Его талант проявился в многочисленных проектах: от надзора за строительством железнодорожного вокзала до возведения Оперного театра и Реформаторской церкви. Бернардацци доработал проект Новой биржи, превратив ее в архитектурный шедевр. Нельзя не отметить и его вклад в создание Масонского дома, клиники мединститута, гостиницы «Бристоль» и многих других зданий.

Будучи чутким к запросам общества, Бернардацци брался за проекты различного масштаба – от скромных флигелей до роскошных доходных домов. Он не делал различия между заказчиками, оставляя свой неповторимый след в облике города.

В 1897 году Бернардацци вернулся в Кишинев, где до конца жизни проектировал здания по всей Бессарабии, Крыму, Одессе и Херсонской губернии. Его последним творением в Одессе стал дом Кравченко на Садиковской улице, построенный в 1907 году.

24 августа 1907 года зодчий скончался в Фастове, но, согласно его завещанию, был похоронен в Кишиневе.

Александр Бернардацци – имя, неразрывно связанное с архитектурным обликом Одессы. Его талант, трудолюбие и чуткость к стилю оставили городу богатое наследие, украшающее его улицы и по сей день.

Источники: odessa-memory.info, Википедия

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