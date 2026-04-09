Ресторан открылся 9 апреля на Европейской площади.

Здание отреставрировали с сохранением исторического облика.

Во время тревог заведение будет закрываться по правилам безопасности.

Новый McDonald’s в Одессе на Приморском бульваре

9 апреля в Одессе открылся новый ресторан сети McDonald’s — он расположен на Европейской площади, 1, в самом центре города. Заведение находится рядом с Приморской лестницей и памятником Дюку де Ришелье.

«Шутить по-одесски мы еще учимся. Однако новый МакДональдз уже у Дюка», — сообщили в компании.

Ресторан занимает первый и подвальный этажи здания общей площадью около 500 квадратных метров. При проведении работ архитектурную аутентичность здания сохранили — реконструкция проходила с учетом исторической ценности объекта.

Кроме открытия ресторана, компания инвестировала в обновление самого здания и инфраструктуры. В частности, провели реставрацию фасада, гидроизоляцию фундамента, заменили сети водоснабжения, канализации и отопления. Также благоустроили внутренний двор, где уложили новую тротуарную плитку.

Посетители могут оформить заказ с 06:00 до 23:00 через терминалы самообслуживания или воспользоваться функцией «Мобильный заказ» в приложении, чтобы заранее заказать блюда и забрать их в удобное время.

Ресторан работает с учетом усиленных мер безопасности. Во время воздушной тревоги заведение временно закрывается — сотрудники и гости переходят в укрытие. Работа возобновляется в течение часа после отбоя.

