Теперь пассажирам не придется ждать в очередях, чтобы оплатить проезд, – в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта — в автобусах, метро и поездах дальнего следования.

Такой пилотный проект уже работает в Киеве, вскоре похожие введут в Мариуполе и во Львове. С июня будут приобщать и другие города. С помощью электронной системы можно будет контролировать перевозки по всей стране, планировать поездки и выбирать подходящий вид транспорта. Также введение единый электронный билет позволит перевозчикам и местной власти видеть реальное количество пассажиров, в том числе льготников, корректировать график движения транспорта и расположение остановок.

Ранее мы рассказывали, что электронный билет будет действовать в в одесских трамваях и троллейбусах. Для этого установят специальное оборудование.