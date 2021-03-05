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В Украине вводят единый электронный билет: это правда?

В Украине вводят единый электронный билет: это правда?

Теперь пассажирам не придется ждать в очередях, чтобы оплатить проезд, – в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта — в автобусах, метро и поездах дальнего следования.

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Такой пилотный проект уже работает в Киеве, вскоре похожие введут в Мариуполе и во Львове. С июня будут приобщать и другие города. С помощью электронной системы можно будет контролировать перевозки по всей стране, планировать поездки и выбирать подходящий вид транспорта. Также введение единый электронный билет позволит перевозчикам и местной власти видеть реальное количество пассажиров, в том числе льготников, корректировать график движения транспорта и расположение остановок.

Ранее мы рассказывали, что электронный билет будет действовать в в одесских трамваях и троллейбусах. Для этого установят специальное оборудование.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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