Ключевые моменты:

США задержали подсанкционный танкер, который в море сменил флаг на российский;

В экипаже было 17 украинцев, большинство — из Одесщины и Херсонщины;

После проверки США отпустили украинских моряков, но капитан и старпом арестованы.

Задержание танкера США и смена флага в открытом море

В начале января американские власти задержали танкер, который следовал в Венесуэлу за нефтью, нарушая санкционный режим. Во время преследования судно сменило флаг с гайанского на российский, что запрещено международным морским правом. Об этом украинские моряки рассказали журналистам «Суспільного».

Изначально судно называлось Bella 1 и шло под флагом Гайаны. Маршрут официально указывался без конкретного пункта назначения — в Латинскую Америку.

На борту находились 28 человек: 17 украинцев (преимущественно из Одесской и Херсонской областей, один — из Киева), 6 граждан Грузии, включая капитана, 3 индийца и 2 россиянина.

По словам моряков, они не знали, что судно направится в Венесуэлу. Сначала танкер шел из Шри-Ланки в Оман, где несколько недель стоял на якоре. Позже оператор сообщил, что пункт назначения — Кюрасао, недалеко от побережья Венесуэлы. В тот момент судно было пустым.

«Переломным моментом для команды стало изменение флага. […] Когда его начала преследовать береговая охрана США, на борту вывесили российский триколор, хотя, согласно конвенции ООН по морскому праву, флаг нельзя менять в открытом море. Для этого нужно зайти в порт и подтвердить перерегистрацию, тогда как Bella 1 поменяла флаг просто на ходу посреди Атлантики», – говорится в сюжете СМИ.

Погоня США и высадка военных на судно

Ключевым моментом стала смена флага на российский прямо в Атлантическом океане во время преследования береговой охраной США. После этого стало ясно, что судно направляется в Венесуэлу.

23 из 28 членов экипажа подписали заявление с просьбой о замене команды, опасаясь угрозы жизни и юридических последствий. Младшие моряки долгое время не понимали, что происходит: интернет на судне отключили, а о погоне знали только старшие офицеры.

7 января американский десант высадился на судно, которое к тому моменту уже называлось Marinera. Экипаж удерживали в столовой, люди спали на полу. Проверка документов, телефонов и медицинский осмотр прошли без нарушений.

Судьба экипажа после задержания

После проверки США отпустили почти всех украинских моряков. Под стражей оставили капитана — гражданина Грузии Автандила Каландадзе — и старшего помощника, 46-летнего украинца из Одессы Александра Расковского. Им предъявлены обвинения в перевозке нефти в обход санкций.

Освобожденные украинские моряки пока не планируют возвращаться в Украину. Они опасаются возможного преследования и обвинений, включая подозрения в государственной измене.