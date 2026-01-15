Ключевые моменты:

60-летний Роман Григорчук в третий раз стал главным тренером «Черноморца».

Он сменил Александра Кучера, который руководил командой с марта 2025.

Под руководством Григорчука «моряки» провели 211 матчей, выиграв 85 из них.

Роман Григорчук — снова главный тренер «моряков»

ФК «Черноморец» официально объявил, что 60-летний Роман Григорчук вновь возглавил команду. Это уже третий приход опытного специалиста на должность главного тренера одесского клуба.

В клубе заявили, что это событие значимо не только для команды, но и для всего одесского футбольного сообщества.

«Григорчук — часть истории «Черноморца». Его возвращение — это новый, амбициозный и ответственный этап», — говорится в заявлении.

Сам тренер поблагодарил фанатов за доверие и подчеркнул, что только вместе с болельщиками можно вернуть настоящую футбольную атмосферу.

«Я мечтаю снова увидеть заполненные трибуны и почувствовать ту невероятную атмосферу, когда команда и фанаты — одно целое. Я отдам всего себя, чтобы мы снова показывали качественный футбол, которым Одесса будет гордиться», — заявил Григорчук.

Роман Григорчук — один из самых узнаваемых тренеров в истории «моряков». Болельщики помнят его по успешным отрезкам в 2010–2014 и 2021–2024 годах. Всего под его руководством «Черноморец» провел 211 официальных матчей, из которых 85 закончились победой, 47 — вничью и 79 — поражениями.

Григорчук сменил на посту Александра Кучера, который возглавлял «Черноморец» с марта 2025 по январь 2026 года.

Сейчас клуб находится на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея 38 очков после 18 туров.