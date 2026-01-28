Ключевые моменты:

Детские выплаты и социальная помощь не могут быть списаны за долги.

Даже при аресте счета человек имеет право на минимальные средства для жизни.

Многие долги, взысканные без суда, можно оспорить.

Давление коллекторов имеет четкие границы — за их нарушение предусмотрены штрафы.

Арест счетов — одна из самых стрессовых ситуаций для человека, особенно когда речь идет о семьях с детьми. Как объясняет юрист Виктория Гусакова, даже в рамках исполнительного производства государство не имеет права оставлять человека без средств к существованию.

Откуда берется арест счетов

По словам специалиста, исполнительное производство открывается только на основании официального документа:

судебного решения, или

исполнительной надписи нотариуса.

Часто люди узнают о долге уже после блокировки карты, потому что не участвовали в судебном процессе или не получили уведомление.

Юрист подчеркивает: участие в суде имеет большое значение. Должник может объяснить причины возникновения долга, указать на ошибки в расчетах, просить уменьшить штрафы и пеню или получить рассрочку платежей.

Отдельное внимание она обращает на исполнительные надписи нотариусов. Это упрощенный механизм взыскания, которым часто пользуются банки и микрофинансовые организации. На практике значительную часть таких надписей суды признают не подлежащими исполнению, и их можно отменить через суд.

Какие средства не имеют права списывать

Юрист подчеркивает: детские и социальные выплаты имеют целевое назначение и являются неприкосновенными. Закон прямо запрещает обращать взыскание на:

пособие в связи с беременностью и родами;

пособие при рождении ребенка;

выплаты одиноким матерям;

алименты и любые государственные выплаты на детей.

Если арест наложен на счет, на который поступают такие средства, это является нарушением процедуры. В такой ситуации исполнитель обязан снять арест после получения справки из банка или органов соцзащиты.

Минимум для жизни даже при долгах

Даже если счет арестован, человек имеет право пользоваться частью средств. Как объясняет юрист, закон разрешает ежемесячно тратить сумму в размере двух минимальных заработных плат.

Для этого необходимо подать исполнителю заявление с просьбой определить счет для расходных операций. Это право действует независимо от общей суммы долга, но требует активных действий со стороны должника.

Что делать, если исполнитель не реагирует

Бездействие исполнителя также является нарушением закона. В таком случае, отмечает специалист, человек имеет право подать официальное заявление в исполнительную службу, а при необходимости — обжаловать действия или бездействие исполнителя в Министерстве юстиции или суде.

Для матерей в декрете блокировка детских выплат может рассматриваться как нарушение прав ребенка, что существенно усиливает правовую позицию.

Давление коллекторов: где граница

Отдельно юрист обращает внимание на действия коллекторов. Закон запрещает им угрожать, звонить в ночное время, превышать допустимое количество контактов или беспокоить родственников и знакомых должника.

В случае нарушений она советует фиксировать звонки и сообщения и обращаться с жалобой в Национальный банк Украины. За незаконное давление компаниям грозят значительные штрафы или даже потеря лицензии.

