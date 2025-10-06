Ключевые моменты

Молодой одессит по заданию неизвестного поджёг машину BMW, надеясь на «быстрый заработок».

Пострадавший владелец авто обратился в полицию, и уже на следующее утро злоумышленника удалось вычислить.

Парню сообщили о подозрении в умышленном поджоге — это уголовное преступление с наказанием до 10 лет лишения свободы.

Поджог машины в Приморском районе: что известно

Полиция Одессы задержала 19-летнего жителя города, который по указанию неизвестного поджёг чужой автомобиль. Пострадавший — 45-летний мужчина — сообщил о поджоге BMW, которым он пользовался. Инцидент произошёл несколько дней назад в Приморском районе.

Как выяснили полицейские, парень нашёл «работу» в одном из мессенджеров. Там ему предложили заработать деньги, сначала фотографируя машины, а затем поджигая одну из них по указке «куратора». Молодой человек согласился, сделал фотографии, после чего получил указание поджечь конкретное авто. Он купил зажигалку и бензин, вечером облил машину и поджёг её, сняв всё на видео для отчёта. После этого скрылся.

К счастью, пламя погасло самостоятельно, никто из людей не пострадал. Однако передняя часть машины была повреждена. Ущерб ещё устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска и следователи быстро вышли на подозреваемого. Его задержали, и он признался в содеянном. Парень рассказал, что хотел подзаработать, но денег от заказчика так и не получил.

Правоохранители изъяли улики, провели экспертизы и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение имущества с поджогом. Сейчас он находится под стражей, но у него есть возможность выйти под залог. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: «Хотела заработать 300 долларов»: как ФСБ превращает украинских подростков в смертников