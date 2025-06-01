Как российские спецслужбы вербуют украинских подростков
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О том, как уберечь их от сотрудничества с российскими спецслужбами, нам рассказала спикер СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

Среди завербованных почти четверть – подростки

  • «Я думал, что борюсь с ТЦК, когда поджигал авто, потому что они забрали моего дядю, а он погиб».
  • «Я просто хотела заработать 300 долларов, чтобы купить новый телефон».
  • «Я просто отнес сверток к указанному зданию».
  • «Мой сын не мог такого сделать, это не он».
  • «Мой сын просто запутался, его обманули».

Эти фразы отчаяния, оправданий и объяснений находящихся под стражей подростков и их родителей не спасут молодежь от наказания. Как не лишат раненых боли, страданий и не вернут погибших.

В последнее время новостей о поджогах военных авто, распространении листовок с российскими лозунгами, попытках подрыва различных объектов, их фото и видеосъемок и т.д. мы слышим немало. Если раньше такие диверсии совершали в основном русские или ранее завербованные украинские совершеннолетние граждане, то сейчас такие правонарушения совершают дети и подростки. По статистике правоохранительных структур, доля несовершеннолетних, завербованных россиянами, составляет 22%.

– СБУ вместе с Национальной полицией постоянно проводят активную разъяснительную и профилактическую работу среди учащейся и студенческой молодежи, делятся советами, как не попасть на крючок к россиянам, – рассказывает Анна Шевчук.

Она также объясняет, почему россияне для совершения преступлений стали выбирать детей.

– Подростки часто ищут возможности заработка, а попытки вербовки проходят преимущественно в социальных сетях, например в Телеграм-каналах. Современные подростки являются активными пользователями интернет-сообществ, а психологические особенности их возраста и нехватка жизненного опыта делают их лакомой мишенью.

Спикер СБУ в Одесской области Анна Шевчук
Анна Шевчук

Как ФСБ вербует наших детей

Анна Шевчук рассказала, что враг обычно использует отработанный алгоритм для вербовки украинских детей. Для этого есть несколько сценариев.

Вариант 1: «Легкие деньги»

В любой социальной сети есть группа, предлагающая высокооплачиваемую работу. Для подростков это достаточно большие деньги. Сначала задачи, порученные так называемым работодателем, могут даже не вызывать подозрений. К примеру, распространение листовок с антивоенным содержанием. Человек представляется членом некой пацифистской организации и свои действия называет, например, «борьбой за мир».

– После выполнения такой вроде бы «невинной» задачи школьник или студент получает следующее: сделать фото, изготовить взрывчатку. В случае отказа подростка начинают шантажировать: не выполнишь – твои предыдущие действия станут известны правоохранительным органам. Поэтому соглашайся, ведь тебя все равно накажут, – объясняет пресс-секретарь СБУ. – Кроме того, часто подростки, создавая рандомные команды, играют в компьютерные игры. Такие виртуальные знакомства также могут быть опасными, через них иногда происходят попытки вербовки.

Яркий пример такой, к сожалению, успешной вербовки – в Ивано-Франковске двух подростков, что привело к непоправимым последствиям. Ребятам 15 и 17 лет через местный ТГ-канал предложили подработать. Первой задачей было взорвать автомобиль военнослужащего, от которой ребята отказались. Второй – изготовить самодельные взрывные устройства и доставить их в указанное место – дети согласились. В результате враг дистанционно взорвал взрывное устройство, один из ребят погиб, а другой был тяжело ранен (оторвало нижние конечности).

– Россияне даже имеют циничное название для таких подростков – «одноразовые агенты», «живые бомбы». Как говорится, комментарии излишни, – подчеркнула Анна Шевчук.

Вариант 2: «Помощь другу/подруге»

Подросток может не иметь прямого контакта с вербовщиком, но отзывается на просьбу помочь другу или подруге заработать денег. Сходить «за компанию», побыть «на страже» и т.д.

Вариант 3: пророссийские родственники

К сожалению, иногда к совершению противоправных действий подростков подталкивают родные. Это может произойти, если родители или другие родственники являются приверженцами агрессивной политики РФ.

Вариант 4: манипуляция, шантаж

В переписке среди фото/видео подростков могут быть «неудобные». Враг, сломав аккаунты, может попытаться шантажировать их обнародованием.

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Предотвращаем вербовку: советы для молодежи

Анна Шевчук предлагает несколько действенных советов, что делать подросткам, если они получают от незнакомцев предложения подозрительного заработка за выполнение каких-либо услуг.

  • Не соглашайтесь на сотрудничество! Четко осознайте – «легких денег» не бывает. Предложение любого слишком большого заработка уже подозрительно. Посоветуйтесь с родителями, старшими братьями/сестрами, учителями или взрослыми, которым вы доверяете. Любая информация из социальных сетей требует серьезной проверки.
  • Не предоставляйте какую-либо личную информацию о себе или близких вам людях!
  • Сохраняйте доказательства! Заблокируйте такое лицо, предварительно сделайте скриншот уведомления и обязательно расскажите об этом взрослым, которым вы доверяете.
  • Обязательно сообщите о попытке вербовки. Укажите детали: предложения, номер телефона или никнейм лица, склонявшего к преступлению.
  • Если вы уже сотрудничали с вербовщиком, выполнив поручения, которые не привели к серьезным последствиям, остановитесь сейчас – в таком случае наказание будет меньше.

Что делать, если тебя вербуют?

Как распознать, что со мной в интернете контактирует фсбшник, а не обычный мошенник?

– Обычному преступнику обычно не нужны фото/видео местности или зданий, личные данные, а тем более изготовление взрывчатки. Эти просьбы – задачи от разведслужб страны-врага. Агент может общаться с вами как на русском, так и на украинском языках, хотя украинский будет даваться ему труднее.

Анна Шевчук добавила, что фсбшник будет скрывать номер телефона, электронный адрес и т.д., которые позволят его идентифицировать. Вербовщики часто используют фразы типа:

  • «это не страшно, ничего плохого не будет»;
  • «никому не рассказывайте», чтобы «не испортить дело»;
  • «тебе как несовершеннолетнему за это ничего не будет»;
  • «это нужно сделать ради мира».

Наказание за сотрудничество с врагом

– За преступления, к которым будут склонять вербовщики, предусмотрены строгие наказания – до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям:

  • государственная измена – наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества;
  • диверсия, совершенная в условиях военного положения, – наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества;
  • умышленное уничтожение или повреждение имущества – наказывается до десяти лет лишения свободы и т.д.

Напоминаем, если человек пока ничего не сделал и добровольно сообщил правоохранителям о связи с вербовщиками и о полученном задании, он освобождается от уголовной ответственности.

Но если подросток уже совершил что-то противоправное, его ждет наказание.

– Каждый случай мы рассматриваем отдельно, учитываем смягчающие обстоятельства. Поэтому, если подросток все расскажет добровольно, наказание будет меньше. Кроме того, следует помнить: никакого вознаграждения вы так и не получите, а при совершении подрывов вербовщики вас уничтожат физически. Так что если «повезет», вас ждет тяжелое ранение и наказание, в худшем случае – смерть.

– С какого возраста подросток несет уголовную ответственность?

– В основном с 16, правда, есть несколько статей, когда наказание назначают от 14 лет. Если ребенок младше (но не менее 11 лет), к нему применяются меры воспитательного характера, в частности, направление в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

– Подростки очень часто соглашаются, потому что думают, что их не поймают. Всегда ли удается задержать исполнителей преступления?

– Да, и довольно быстро. После совершения преступления процесс поиска и задержания длится от нескольких часов до нескольких дней. Гораздо важнее предупредить преступление, и нам это тоже удается. Поэтому следует хорошо подумать, готовы ли вы променять несколько лет своей жизни на несколько сотен долларов.

Как родителям уберечь детей от сотрудничества с российскими спецслужбами?

– Это сложно, – подчеркивает представитель СБУ. – Ведь контролировать каждый шаг ребенка в соцсетях неэтично и невозможно. Самое главное, создать со своим ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказывать о своих проблемах. Говорите с подростками, рассказывайте об отрицательных последствиях, иллюстрируя примерами искалеченных судеб их сверстников, вреда для страны и т.д. И рассказывайте об этом регулярно. Например: ты согласился изготовить взрывоопасное устройство или доставить пакет с неизвестным содержимым. А вдруг рядом с этим зданием будут проходить твои друзья, родственники? Даже если враг тебя не ликвидирует, ты готов ближайшие годы провести в тюрьме и жить с чувством вины за гибель людей? Объясните ребенку, что такие задачи – это не игра, а жестокая реальность с непредсказуемыми последствиями. И наивное «да я не знал» здесь не спасет.

Это не игра – это преступление

Также Анна Шевчук рекомендует:

  • спрашивать, не пытаются ли общаться в соцсетях с ребенком или его друзьями незнакомцы;
  • интересоваться увлечениями ребенка, в частности, виртуальными;
  • следить за надежной защитой телефонов и компьютеров – взломав их, детей можно шантажировать;
  • также можно ввести в гаджеты подростка адрес чат-бота СБУ и номера телефонов, куда можно сообщать о попытках вербовки.

– Дети должны осознать, что в стране идет война, – напоминает Анна Шевчук. – И она не только на поле боя, но и в тыловых городах. И мы не имеем права помогать врагу.

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