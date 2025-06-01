О том, как уберечь их от сотрудничества с российскими спецслужбами, нам рассказала спикер СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

Среди завербованных почти четверть – подростки

«Я думал, что борюсь с ТЦК, когда поджигал авто, потому что они забрали моего дядю, а он погиб».

«Я просто хотела заработать 300 долларов, чтобы купить новый телефон».

«Я просто отнес сверток к указанному зданию».

«Мой сын не мог такого сделать, это не он».

«Мой сын просто запутался, его обманули».

Эти фразы отчаяния, оправданий и объяснений находящихся под стражей подростков и их родителей не спасут молодежь от наказания. Как не лишат раненых боли, страданий и не вернут погибших.

В последнее время новостей о поджогах военных авто, распространении листовок с российскими лозунгами, попытках подрыва различных объектов, их фото и видеосъемок и т.д. мы слышим немало. Если раньше такие диверсии совершали в основном русские или ранее завербованные украинские совершеннолетние граждане, то сейчас такие правонарушения совершают дети и подростки. По статистике правоохранительных структур, доля несовершеннолетних, завербованных россиянами, составляет 22%.

– СБУ вместе с Национальной полицией постоянно проводят активную разъяснительную и профилактическую работу среди учащейся и студенческой молодежи, делятся советами, как не попасть на крючок к россиянам, – рассказывает Анна Шевчук.

Она также объясняет, почему россияне для совершения преступлений стали выбирать детей.

– Подростки часто ищут возможности заработка, а попытки вербовки проходят преимущественно в социальных сетях, например в Телеграм-каналах. Современные подростки являются активными пользователями интернет-сообществ, а психологические особенности их возраста и нехватка жизненного опыта делают их лакомой мишенью.

Как ФСБ вербует наших детей

Анна Шевчук рассказала, что враг обычно использует отработанный алгоритм для вербовки украинских детей. Для этого есть несколько сценариев.

Вариант 1: «Легкие деньги»

В любой социальной сети есть группа, предлагающая высокооплачиваемую работу. Для подростков это достаточно большие деньги. Сначала задачи, порученные так называемым работодателем, могут даже не вызывать подозрений. К примеру, распространение листовок с антивоенным содержанием. Человек представляется членом некой пацифистской организации и свои действия называет, например, «борьбой за мир».

– После выполнения такой вроде бы «невинной» задачи школьник или студент получает следующее: сделать фото, изготовить взрывчатку. В случае отказа подростка начинают шантажировать: не выполнишь – твои предыдущие действия станут известны правоохранительным органам. Поэтому соглашайся, ведь тебя все равно накажут, – объясняет пресс-секретарь СБУ. – Кроме того, часто подростки, создавая рандомные команды, играют в компьютерные игры. Такие виртуальные знакомства также могут быть опасными, через них иногда происходят попытки вербовки.

Яркий пример такой, к сожалению, успешной вербовки – в Ивано-Франковске двух подростков, что привело к непоправимым последствиям. Ребятам 15 и 17 лет через местный ТГ-канал предложили подработать. Первой задачей было взорвать автомобиль военнослужащего, от которой ребята отказались. Второй – изготовить самодельные взрывные устройства и доставить их в указанное место – дети согласились. В результате враг дистанционно взорвал взрывное устройство, один из ребят погиб, а другой был тяжело ранен (оторвало нижние конечности).

– Россияне даже имеют циничное название для таких подростков – «одноразовые агенты», «живые бомбы». Как говорится, комментарии излишни, – подчеркнула Анна Шевчук.

Вариант 2: «Помощь другу/подруге»

Подросток может не иметь прямого контакта с вербовщиком, но отзывается на просьбу помочь другу или подруге заработать денег. Сходить «за компанию», побыть «на страже» и т.д.

Вариант 3: пророссийские родственники

К сожалению, иногда к совершению противоправных действий подростков подталкивают родные. Это может произойти, если родители или другие родственники являются приверженцами агрессивной политики РФ.

Вариант 4: манипуляция, шантаж

В переписке среди фото/видео подростков могут быть «неудобные». Враг, сломав аккаунты, может попытаться шантажировать их обнародованием.

Предотвращаем вербовку: советы для молодежи

Анна Шевчук предлагает несколько действенных советов, что делать подросткам, если они получают от незнакомцев предложения подозрительного заработка за выполнение каких-либо услуг.

Не соглашайтесь на сотрудничество! Четко осознайте – «легких денег» не бывает. Предложение любого слишком большого заработка уже подозрительно. Посоветуйтесь с родителями, старшими братьями/сестрами, учителями или взрослыми, которым вы доверяете. Любая информация из социальных сетей требует серьезной проверки.

Четко осознайте – «легких денег» не бывает. Предложение любого слишком большого заработка уже подозрительно. Посоветуйтесь с родителями, старшими братьями/сестрами, учителями или взрослыми, которым вы доверяете. Любая информация из социальных сетей требует серьезной проверки. Не предоставляйте какую-либо личную информацию о себе или близких вам людях!

о себе или близких вам людях! Сохраняйте доказательства! Заблокируйте такое лицо, предварительно сделайте скриншот уведомления и обязательно расскажите об этом взрослым, которым вы доверяете.

Заблокируйте такое лицо, предварительно сделайте скриншот уведомления и обязательно расскажите об этом взрослым, которым вы доверяете. Обязательно сообщите о попытке вербовки. Укажите детали: предложения, номер телефона или никнейм лица, склонявшего к преступлению.

Укажите детали: предложения, номер телефона или никнейм лица, склонявшего к преступлению. Если вы уже сотрудничали с вербовщиком, выполнив поручения, которые не привели к серьезным последствиям, остановитесь сейчас – в таком случае наказание будет меньше.

Как распознать, что со мной в интернете контактирует фсбшник, а не обычный мошенник?

– Обычному преступнику обычно не нужны фото/видео местности или зданий, личные данные, а тем более изготовление взрывчатки. Эти просьбы – задачи от разведслужб страны-врага. Агент может общаться с вами как на русском, так и на украинском языках, хотя украинский будет даваться ему труднее.

Анна Шевчук добавила, что фсбшник будет скрывать номер телефона, электронный адрес и т.д., которые позволят его идентифицировать. Вербовщики часто используют фразы типа:

«это не страшно, ничего плохого не будет»;

«никому не рассказывайте», чтобы «не испортить дело»;

«тебе как несовершеннолетнему за это ничего не будет»;

«это нужно сделать ради мира».

Наказание за сотрудничество с врагом

– За преступления, к которым будут склонять вербовщики, предусмотрены строгие наказания – до пожизненного лишения свободы, в частности, по статьям:

государственная измена – наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества;

– наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества; диверсия, совершенная в условиях военного положения , – наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества;

, – наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы (не применяется к несовершеннолетним), с конфискацией имущества; умышленное уничтожение или повреждение имущества – наказывается до десяти лет лишения свободы и т.д.

Напоминаем, если человек пока ничего не сделал и добровольно сообщил правоохранителям о связи с вербовщиками и о полученном задании, он освобождается от уголовной ответственности.

Но если подросток уже совершил что-то противоправное, его ждет наказание.

– Каждый случай мы рассматриваем отдельно, учитываем смягчающие обстоятельства. Поэтому, если подросток все расскажет добровольно, наказание будет меньше. Кроме того, следует помнить: никакого вознаграждения вы так и не получите, а при совершении подрывов вербовщики вас уничтожат физически. Так что если «повезет», вас ждет тяжелое ранение и наказание, в худшем случае – смерть.

– С какого возраста подросток несет уголовную ответственность?

– В основном с 16, правда, есть несколько статей, когда наказание назначают от 14 лет. Если ребенок младше (но не менее 11 лет), к нему применяются меры воспитательного характера, в частности, направление в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

– Подростки очень часто соглашаются, потому что думают, что их не поймают. Всегда ли удается задержать исполнителей преступления?

– Да, и довольно быстро. После совершения преступления процесс поиска и задержания длится от нескольких часов до нескольких дней. Гораздо важнее предупредить преступление, и нам это тоже удается. Поэтому следует хорошо подумать, готовы ли вы променять несколько лет своей жизни на несколько сотен долларов.

Как родителям уберечь детей от сотрудничества с российскими спецслужбами?

– Это сложно, – подчеркивает представитель СБУ. – Ведь контролировать каждый шаг ребенка в соцсетях неэтично и невозможно. Самое главное, создать со своим ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказывать о своих проблемах. Говорите с подростками, рассказывайте об отрицательных последствиях, иллюстрируя примерами искалеченных судеб их сверстников, вреда для страны и т.д. И рассказывайте об этом регулярно. Например: ты согласился изготовить взрывоопасное устройство или доставить пакет с неизвестным содержимым. А вдруг рядом с этим зданием будут проходить твои друзья, родственники? Даже если враг тебя не ликвидирует, ты готов ближайшие годы провести в тюрьме и жить с чувством вины за гибель людей? Объясните ребенку, что такие задачи – это не игра, а жестокая реальность с непредсказуемыми последствиями. И наивное «да я не знал» здесь не спасет.

Также Анна Шевчук рекомендует:

спрашивать, не пытаются ли общаться в соцсетях с ребенком или его друзьями незнакомцы;

интересоваться увлечениями ребенка, в частности, виртуальными;

следить за надежной защитой телефонов и компьютеров – взломав их, детей можно шантажировать;

также можно ввести в гаджеты подростка адрес чат-бота СБУ и номера телефонов, куда можно сообщать о попытках вербовки.

– Дети должны осознать, что в стране идет война, – напоминает Анна Шевчук. – И она не только на поле боя, но и в тыловых городах. И мы не имеем права помогать врагу.