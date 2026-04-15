Ключевые моменты:

Правительство Японии выделило первые 10 млн долларов на подготовительный этап и предпроектные исследования одесского Ивановского моста.

Вместо обычного бетона японские инженеры предложили построить полностью стальной мост.

Все тендеры проведет японская сторона, а Одесса не будет напрямую распоряжаться средствами.

Подготовительный этап планируют завершить к 1 мая 2026 года.

Как сообщил глава департамента экономического развития Одесского горсовета Андрей Розов, речь идет о предпроектных исследованиях, которые будет выполнять компания Nippon Koei – партнер JICA.

«В начале этого месяца мы получили от Министерства развития громад и территорий запрос от Nippon Koei относительно дополнительной информации о технических данных Ивановского путепровода. Это грунты, сама структура моста, количество машин до того, как его перекрыли, и многое другое. Всю эту информацию мы предоставили 8 апреля», – отметил Розов.

После этого еще 3-4 месяца может занять рассмотрение материалов руководством JICA, а затем – переход к следующему этапу: подготовке проекта реконструкции моста.

Будущий мост будет кардинально отличаться от старых украинских проектов. Вместо классического железобетона японцы возведут полностью стальную конструкцию. Основные элементы путепровода изготовят в Японии, доставят в Украину и соберут на месте.

Важной особенностью сотрудничества является то, что Одесса не будет касаться денег. Все тендерные процедуры и выбор исполнителя работ берет на себя японское агентство JICA.

Общая готовность Японии инвестировать в проект составляет порядка 1,5 млрд гривен. Окончательная стоимость работ станет известна после завершения проектирования, а старт масштабного строительства намечен на 2027 год.

Источник: Думская