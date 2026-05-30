Ключевые моменты:
- В Одесской области пограничникам Морской охраны передали маскировочные сети ко Дню Днестра.
- Помощь собрали и изготовили волонтеры и местные жительницы.
- Военные отмечают, что такая поддержка помогает при выполнении задач на водных рубежах.
- Организаторы подчеркивают важность постоянной волонтерской помощи.
В Одесской области в рамках мероприятий ко Дню Днестра пограничники Морской охраны получили маскировочные сети, продукты и другую волонтерскую помощь.
Инициатива прошла во время тематических мероприятий, посвященных защите реки Днестр и Приднестровских лиманов. Помощь для военных подготовили местные жители и волонтеры.
Представитель Черноморского женского клуба Лилия Гричулевич отмечает, что поддержка пограничников имеет не только практическое, но и символическое значение.
«Это то подразделение, которое защищает реку Днестр, Днестровский лиман и морскую акваторию. Мы все знаем, что противник часто использует водные пути для запуска дронов. Поэтому хотели выразить нашу благодарность и передать хотя бы небольшую помощь для мобильных групп пограничников», – отметила она.
В Морской охране признают, что волонтерская поддержка остается важной даже несмотря на усталость общества от длительной войны.
«К сожалению, волонтерское движение постепенно истощается. Люди устают и уже не всегда понимают, насколько важна для военных такая поддержка. Но мы благодарны тем, кто продолжает помогать», – рассказал военнослужащий Морской охраны Константин.
По его словам, особую ценность имеют именно вещи, изготовленные собственноручно, в частности маскировочные сети, которые помогают выполнять задачи и повышают безопасность личного состава.
«Нельзя сказать, что люди массово приходят и предлагают помощь. Часто приходится самим обращаться. Но есть те, кто открывает двери и помогает именно тем, что сегодня необходимо больше всего. Немного, но такие люди есть», – говорит военный.
Организаторы акции подчеркивают, что поддержка военных должна оставаться постоянной практикой общин, особенно в условиях длительной войны.
