Ключевые моменты:
- Ивановский путепровод признан аварийным еще в 2021 году;
- Сейчас речь идет не о ремонте, а фактически о строительстве нового объекта;
- Проект может стать индикатором способности города реализовывать крупные инфраструктурные решения.
Путепровод, который годами откладывали
Ивановский путепровод построили еще в 1967 году. С тех пор он десятилетиями работал без полноценного капитального ремонта.
Об этом говорится в публикации бывшего вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана на его странице в Facebook.
И это типичный пример отложенных решений:
— Фактически мы имеем классическую ситуацию отложенных инфраструктурных решений, когда вместо системной модернизации применяются точечные вмешательства, — пишет Жеман.
Он напоминает, что еще в 2000-х специалисты говорили о необходимости глубокой реконструкции. В 2010-х обследования подтвердили: конструкции постепенно изнашиваются. Но решения оставались фрагментарными.
От ремонта к новому строительству
В 2021 году путепровод официально получил статус аварийного.
— Это уже не о дискомфорте или усложнении трафика. Это о прямых рисках для безопасности людей, — подчеркивает Жеман.
Сегодня речь идет не об обычном ремонте. По словам экс-чиновника, фактически планируется строительство нового объекта с учетом современных нагрузок и измененной логистики города.
Индикатор для всей Одессы
Ивановский путепровод является важным транспортным узлом, который влияет на движение в значительной части города.
К проекту планируют привлечь международное финансирование и экспертизу, в частности японских партнеров. Это означает более жесткие требования к качеству и контролю.
— Это индикатор способности города реализовывать сложные инфраструктурные решения, — подчеркивает Жеман.
Главный вопрос, по его словам, уже не в том, нужна ли реконструкция:
«Она уже давно перезрела».
Теперь все зависит от того, сможет ли город пройти полный цикл — от финансирования и проектирования до завершения работ.
Потому что, как отмечает он, «в инфраструктуре самое дорогое решение — это незавершенный проект».
