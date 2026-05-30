Ключевые моменты:
- В Одессе на 30 мая анонсированы плановые дорожные работы на нескольких улицах города.
- Из-за неблагоприятных погодных условий выполнение ремонта может быть скорректировано или перенесено.
- Работы запланированы на Малой Арнаутской, проспекте Князя Владимира Великого и улице Академика Заболотного.
- Водителям рекомендуют учитывать возможные ограничения движения и следить за дорожной ситуацией.
По информации пресс-службы мэрии города, в список запланированных работ входят:
- улица Малая Арнаутская;
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
- внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского в районе домов №67, 69 и 71;
- проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
- улица Академика Заболотного (участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской).
