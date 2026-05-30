ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • В Одессе на 30 мая анонсированы плановые дорожные работы на нескольких улицах города.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий выполнение ремонта может быть скорректировано или перенесено.
  • Работы запланированы на Малой Арнаутской, проспекте Князя Владимира Великого и улице Академика Заболотного.
  • Водителям рекомендуют учитывать возможные ограничения движения и следить за дорожной ситуацией.

По информации пресс-службы мэрии города, в список запланированных работ входят:

  • улица Малая Арнаутская;
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • внутриквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского в районе домов №67, 69 и 71;
  • проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
  • улица Академика Заболотного (участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской).

В то же время стоит отметить, что из-за дождя и нестабильных погодных условий проведение работ в указанный день может быть скорректировано или перенесено.

Водителям рекомендуют учитывать возможные временные ограничения движения, соблюдать осторожность в местах проведения работ и следить за актуальной дорожной ситуацией.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме