Ключевые моменты:

Зеленский направил письмо Дональду Трампу и попросил усилить украинскую ПВО.

Украина готова покупать системы ПВО и вместе их производить в Европе.

Ночью Украина подверглась атаке ракетой «Кинжал» и 147 беспилотниками.

В Одесской области дрон попал в частный дом и объект инфраструктуры.

За сутки на фронте произошло 317 боевых столкновений.

Защита неба и производство Patriot: главные тезисы из письма Зеленского

Журналисты опубликовали текст письма, подлинность которого подтвердили в Офисе президента. В документе Зеленский описывает масштабную атаку, произошедшую 24 мая: тогда по Украине выпустили более 80 ракет разных типов (от «Кинжалов» до «Цирконов») и около 600 дронов.

Впервые на таком уровне подтверждено использование Россией ракет «Орешник» — одна из них ударила по Белой Церкви, а вторая упала на оккупированной территории Донбасса.

1 / Zelensky's letter to President Trump and to Congress asking for urgent supply of Patriot interceptors (see the rest ofbthe letter in the following tweet) pic.twitter.com/uThDDjOZbz — Barak Ravid (@BarakRavid) May 27, 2026

Президент акцентировал внимание на том, что именно баллистические ракеты остаются последним серьезным преимуществом России. Текущих поставок через западные программы уже не хватает, чтобы перекрыть все угрозы.

Поэтому Украина просит помочь с системами Patriot PAC-3 и ракетами к ним. Причем Киев предлагает долгосрочное решение: расширить совместное производство этих систем в Европе полностью под контролем США. По словам Зеленского, это станет общим вкладом в безопасность Америки и Европы.

В письме Зеленский напомнил, что Украина довела уровень перехвата «Шахедов» до более чем 90%. Этот опыт оказался настолько ценным, что за помощью к нам уже обращались Иордания, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Украина готова и дальше стоять рядом с союзниками, но для защиты собственного неба ей нужны решительные шаги от Вашингтона уже сейчас.

Атака дронов на Одесскую область 28 мая

По данным Воздушных сил, в ночь на 28 мая Россия выпустила по Украине аэробаллистическую ракету «Кинжал» и 147 ударных беспилотников разных типов, в том числе Shahed, «Гербера» и «Италмас».

Силы ПВО смогли сбить или подавить 138 вражеских дронов. Однако зафиксированы попадания ракеты «Кинжал» и девяти беспилотников в семи локациях. Еще в шести местах упали обломки сбитых целей.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали юг региона. Один из дронов попал в частный жилой дом, еще один — в объект инфраструктуры. В соседних домах выбило окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что происходит на фронте: ситуация на Сумщине и Харьковщине

По информации Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают давить практически по всей линии фронта и пытаются создать так называемую «буферную зону» вдоль границы в Сумской области.

При этом украинские силы имеют локальные успехи. Появились подтверждения освобождения села Запселье на северо-востоке Сумщины. В то же время российские источники заявляют о продвижении возле Рясного, однако независимого подтверждения этому пока нет.

На Харьковском направлении украинские защитники восстановили контроль над Шестировкой возле Харькова. Также украинские десантники опровергли заявления россиян о якобы захвате села Гранов.

Россия продолжает попытки продвинуться в районе Купянска и форсировать реку Оскол. Однако, по данным украинской стороны, речь идет в основном о диверсионно-разведывательных действиях. Зафиксированы лишь отдельные случаи проникновения российских военных в Купянск.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 317 боевых столкновений. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На Покровском направлении украинские военные остановили 66 штурмов, а на Гуляйпольском — отбили 35 атак.

Потери российской армии за сутки составили около 1160 человек. Также украинские силы уничтожили танк, семь боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, семь роботизированных комплексов и большое количество техники и беспилотников.