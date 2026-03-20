Ключевые моменты:

Паводковые потоки смывали с полей почву, удобрения и пластик;

Из-за заросшего русла мусор накапливался в камышовых заторах;

Учёные исследуют содержание микропластика в причерноморских лиманах;

Загрязнение может влиять даже на качество соли, которую собирают на Куяльнике.

Что, кроме воды, принесли паводковые воды в Куяльницкий лиман

Как сообщил журналистке «Одесской жизни» Веронике Полищук руководитель научно-исследовательского отдела НПП «Куяльницкий» Олег Деркач, часть этих загрязнений осела в русле Большого Куяльника, а часть могла попасть в Куяльницкий лиман.

После резкого потепления вода из верховьев степных рек понесла вниз всё, что накопилось на распаханных склонах и возле стихийных свалок.

— Потоки были очень грязными: вместе с почвой в воду смывало удобрения, остатки растительности, бытовой мусор и пластик, — говорит учёный.

По его словам, проблему усугубило состояние самого русла Большого Куяльника. Оно давно заилено, заросло камышом и болотной растительностью. Из-за этого вода не проходила свободно, а задерживалась в своеобразных ловушках. Вместе с ней накапливались и пластиковые отходы, которые упирались в стены камыша и образовывали крупные скопления мусора.

Учёный обращает внимание, что пластик для Куяльника — не новая проблема. Отдельную опасность представляют и старые автомобильные шины, которые люди годами использовали, чтобы заходить вглубь лимана за солью или грязью.

— Покрышки содержат токсичные вещества, которые со временем вымываются в воду. Именно поэтому НПП «Куяльницкий» периодически проводит акции по сбору таких шин, — подчеркнул Олег Деркач.

Ещё одна угроза — микропластик. Специалисты Института морской биологии НАН Украины сейчас исследуют его содержание в причерноморских лиманах. Там, где возле берегов много стихийных свалок, концентрация мелких пластиковых частиц резко возрастает. Со временем они попадают в живые организмы и далее движутся по пищевым цепочкам.

В Куяльницком лимане рыба практически не обитает, однако люди добывают здесь соль. Поэтому вопрос качества этой соли также приобретает новое значение. Результаты исследований одесских учёных могут показать, насколько сильно антропогенное загрязнение уже повлияло на уникальный водоём.

Таким образом, паводок, который внешне выглядел как долгожданное наполнение водой, на самом деле принёс с собой целый комплекс экологических рисков. И для Куяльника это не только история о воде, но и о том, что именно эта вода принесла.

