Об этом сообщили в Национальном парке “Куяльницкий”.

Совместные исследования проводят ученые Национального природного парка «Куяльницкий» и Института морской биологии Национальной академии наук Украины. Это поможет разработать меры по восстановлению экосистемы и сохранению Куяльника.

«Чтобы принимать правильные решения для сохранения экосистемы Куяльницкого лимана, необходимо ясно понимать, какие изменения происходят в его среде. Постоянные наблюдения за ключевыми показателями воды позволяют оценить состояние водоема и определить влияние различных факторов на экосистему», — говорится в сообщении.

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Одной из ключевых задач является определение сезонной изменчивости солености. Важным индикатором здоровья лимана являются живые организмы, чувствительно реагирующие на изменения окружающей среды.

Чтобы создать целостную картину состояния экосистемы на разных этапах ее развития, мониторинг будет проводиться постоянно.

Также будет проведен анализ данных предыдущих лет, что позволит сделать более точные выводы и определить шаги по сохранению этой уникальной экосистемы.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что сегодня украинское «мертвое море» Куяльник пересыхает и медленно двигается к статусу «соленой лужи».

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