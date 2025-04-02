Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В ходе комиссионного обследования территории природно-защитной полосы Куяльницкого лимана экоинспекторы отобрали 4 пробы воды из водовыпусков, попадающих на территорию водоохранной зоны Куяльницкого лимана.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что в 3-х пробах превышение нормированных значений предельно-допустимой концентрации (ПДК) не обнаружено.

В пробах обратной воды из дренажной системы по улице Лиманной на расстоянии около 600 м от уреза воды, выявлено превышение нормированных значений ПДК.

В Департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета нет сведений о балансодержателе сетей ливневой канализации по улице Лиманной.

О проблеме уведомлен Национальный природный парк «Куяльницкий».

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Ранее комиссия по обследованию прибрежной защитной полосы Куяльницкого лимана выявила перекрытие русла реки Большой Куяльник, распашку земель и загрязнение берега бытовыми отходами.







