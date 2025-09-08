Ключевые моменты:

Местный бездомный разгромил 29 надгробных памятников на кладбище в Приморском районе;

Мужчина был пьян и свою вину признал;

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в конце августа, о разрушениях в полицию сообщил директор кладбища. Как сообщили правоохранители, к вандализму причастен 38-летний бездомный, который ночью в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений разбивал надгробные плиты.

Мужчина признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. По его словам, конфликта с семьями умерших он не имел.

За хулиганство мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.297 УК Украины, предусматривающей до семи лет лишения свободы, и избрали меру пресечения в виде ареста. Полиция подсчитывает размер причиненного ущерба.

Напомним, в июле подобный случай вандализма произошел на территории кладбища в Хаджибейском районе города.

