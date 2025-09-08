Ключевые моменты:
- В ночь на 8 сентября РФ атаковала Украину 142 дронами, ПВО сбила и подавила 112 БПлА;
- Зафиксированы разрушения на 7 объектах, в том числе удар по Трипольской ТЭС в Киевской области;
- На Донбассе ВСУ взяли под контроль село Заречное и освободили Владимировку, а также расширили «серую зону» на нескольких направлениях;
- Враг продолжает наступления на Покровском и Новопавловском направлениях, но безрезультатно, потеряв за сутки 910 человек и десятки единиц техники;
- По итогам августа украинские войска освободили 58 кв. км территории, сорвав планы россиян по масштабному наступлению.
Более 100 «шахедов» в небе — последствия атаки 8 сентября
В ночь на 8 сентября враг атаковал Украину 142 ударными БПЛА типа, более 100 из них – шахеды. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 БПЛА, сообщили в Воздушных силах.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.
В Министерстве энергетики сообщили, что противник сознательно целился по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности объектах генерации, системах передачи и распределения электроэнергии, а также газовой инфраструктуре.
Сейчас на месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия удара и пытаются как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Напомним, Трипольская ТЭС была практически уничтожена во время массированной атаки по Украине 11 апреля 2024 года.
Силы обороны укрепили позиции в Донецкой области
Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Силами 425 отдельного штурмового полка «Скала» полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Заречное расположено рядом с границей с Луганской областью, в 9 км от Лимана и в 25 км к северо-востоку от донецкого Славянска. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили село, однако уже в сентябре 2022 года его освободили. В августе 2025 года аналитический центр DeepState сообщил, что россияне снова прорвались в Заречное.
ВСУ также продвинулись на ряде участков под Мирноградом и в районе Добропольского выступа, сообщает Deep State.
В частности, Украина вернула под контроль село Владимировка, а также расширила «серую зону» у Разино, Новоторецкого и Золотого Колодязя.
Россияне при этом продвинулись широким фронтом в Серебрянском лесничестве.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.
Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли никаких результатов.
Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.
За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 910 человек.
Силы обороны Украины также обезвредили:
- 5 танков,
- 4 боевые бронированные машины,
- 29 артсистем,
- 461 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 5 ракет,
- 81 единицу автомобильной техники.
В августе освождено 58 кв. км территории — Генштаб
Враг планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако Силы обороны Украины не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отложить наступление на Запорожье и перебросить подразделения морской пехоты в Донецкую область. Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Фактически, месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных завоеваний врага за последнее время», — отметил главнокомандующий.
- На Добропольском направлении, где противник создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км.
- На Покровском направлении их достижение — 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км.
- Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.
«Противник применяет тактику «ползучего» продвижения небольшими пехотными группами, пытается проникать в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боевых столкновений», — заявил Александр Сырский.
В то же время Силы обороны Украины добиваются успехов. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории.