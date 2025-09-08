Ключевые моменты:

В ночь на 8 сентября РФ атаковала Украину 142 дронами, ПВО сбила и подавила 112 БПлА;

Зафиксированы разрушения на 7 объектах, в том числе удар по Трипольской ТЭС в Киевской области;

На Донбассе ВСУ взяли под контроль село Заречное и освободили Владимировку, а также расширили «серую зону» на нескольких направлениях;

Враг продолжает наступления на Покровском и Новопавловском направлениях, но безрезультатно, потеряв за сутки 910 человек и десятки единиц техники;

По итогам августа украинские войска освободили 58 кв. км территории, сорвав планы россиян по масштабному наступлению.

Более 100 «шахедов» в небе — последствия атаки 8 сентября

В ночь на 8 сентября враг атаковал Украину 142 ударными БПЛА типа, более 100 из них – шахеды. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

В Министерстве энергетики сообщили, что противник сознательно целился по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности объектах генерации, системах передачи и распределения электроэнергии, а также газовой инфраструктуре.

Сейчас на месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия удара и пытаются как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Напомним, Трипольская ТЭС была практически уничтожена во время массированной атаки по Украине 11 апреля 2024 года.

Силы обороны укрепили позиции в Донецкой области

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«Силами 425 отдельного штурмового полка «Скала» полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Заречное расположено рядом с границей с Луганской областью, в 9 км от Лимана и в 25 км к северо-востоку от донецкого Славянска. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили село, однако уже в сентябре 2022 года его освободили. В августе 2025 года аналитический центр DeepState сообщил, что россияне снова прорвались в Заречное.

ВСУ также продвинулись на ряде участков под Мирноградом и в районе Добропольского выступа, сообщает Deep State.

В частности, Украина вернула под контроль село Владимировка, а также расширила «серую зону» у Разино, Новоторецкого и Золотого Колодязя.

Россияне при этом продвинулись широким фронтом в Серебрянском лесничестве.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли никаких результатов.

Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 910 человек.



Силы обороны Украины также обезвредили:

5 танков,

4 боевые бронированные машины,

29 артсистем,

461 беспилотника оперативно-тактического уровня,

5 ракет,

81 единицу автомобильной техники.

В августе освождено 58 кв. км территории — Генштаб

Враг планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако Силы обороны Украины не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отложить наступление на Запорожье и перебросить подразделения морской пехоты в Донецкую область. Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Фактически, месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных завоеваний врага за последнее время», — отметил главнокомандующий.

На Добропольском направлении, где противник создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км.

На Покровском направлении их достижение — 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.

«Противник применяет тактику «ползучего» продвижения небольшими пехотными группами, пытается проникать в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боевых столкновений», — заявил Александр Сырский.

В то же время Силы обороны Украины добиваются успехов. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории.