Звезды под ногами: сколько их на известной одесской аллее? (фоторепортаж)

В этом году в первый день весны, 1 марта, на известной (как для кого) одесской Аллее звезд появились новые имена. Звездные таблички установили в честь Александра Дорошенко, Александра Козачинского и Михаила Жука.

Звезды в этом году «открывали» в необычный для этого события день. Обычно их «зажигали» 2 сентября. В этом году их установили в Международный день писателя — достаточно «тихо», потому что как-то во время полномасштабного вторжения не до привычных торжеств, которыми обычно сопровождалось это событие.

По просьбе наших читателей рассказываем об истории создания одесской Аллеи звезд и ее «интересностей».

Аллея с ее первыми звездами появилась на ул. Ланжероновской в 2014 году. Начало Аллея берет от улицы Пушкинской.

Первой звездой стала сама «Одесса». Под табличку с именем «Одесса» была заложена капсула времени с посланием одесситов будущему поколению. Автором послания стал Михаил Жванецкий.

Как тогда же отмечалось официально, Аллея звезд создана для того, чтобы прославить имена, в свое время принесшие славу городу.

Каждое такое имя фиксируется на отдельной табличке с шестнадцатиконечной звездой. Под каждым именем в нижней части звезды находится эмблема, указывающая на категорию вклада лауреата – кинокамера (как у Довженко), театральные маски (если это режиссер или актер) и так далее…

С 2014 года Аллея звезд пополнялась все новыми и новыми именами. Обычно это было связано с их юбилейными датами.

Петр Столярский и Эмиль Гилельс, Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев и Кириак Костанди, Василий Василько и Борис Нечерда, Михаил Водяной и Юрий Кузнецов…

На сегодняшний день Аллея звезд в Одессе собрала уже сорок восемь имен. То есть, от Пушкинской до Оперного театра простираются сорок восемь табличек…

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