Ключевые моменты:

Звезда установлена в знак признания десятилетий творческой деятельности Геннадия Гармыдера.

Одесса чтит память художника шестью выставками и альбомом с более чем 300 его произведениями.

Чем известен Геннадий Гармидер

Геннадий Гармидер посвятил Одессе большую часть своей жизни, создавая оригинальные офорты, картины и скульптуры, которые убедительно отражали богатство южного колорита и юмора. В этом году город отметил 80-летие художника: открыли шесть тематических выставок его работ и издали большой художественный альбом, в который вошли более трехсот оригиналов и редких архивных фотографий, раскрывающих историю формирования его стиля.

Хотя Геннадия Васильевича уже второй год нет с нами, его творчество до сих пор питает вдохновением одесских художников и поклонников искусства. Установка звезды на Аллее Звезд стала символическим продолжением его дела: так город благодарит за те яркие художественные минуты, которые подарил нам художник, и за ту любовь к Одессе, которая всегда чувствовалась в каждом его произведении.

